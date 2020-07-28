В Пензенской области сняли запрет на посещение храмов

Ранее в регионе с 15 апреля запретили посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

Белозерцев ввел в области с 16 марта по 31 июля режим повышенной готовности. C 21 июля регион перешел на третий этап снятия ограничений. В регионе возобновилась работа всех предприятий торговли и сферы услуг, образовательных организаций, детских лагерей (кроме палаточных), гостиниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха, парков, аттракционов, кинотеатров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев, разрешены массовые спортивные мероприятия. Граждан обязали в помещениях и в общественном транспорте носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию.