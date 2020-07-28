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В Пензенской области сняли запрет на посещение храмов
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отменил запрет на посещение гражданами культовых сооружений, который был введен из-за угрозы распространения... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:41
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В Пензенской области сняли запрет на посещение храмов

15:41 28.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отменил запрет на посещение гражданами культовых сооружений, который был введен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее в регионе с 15 апреля запретили посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.
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"Жители Пензенской области вновь могут посещать храмы без ограничений. В регионе сняты ограничения на посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности во вторник, 28 июля", - говорится в сообщении.
Белозерцев ввел в области с 16 марта по 31 июля режим повышенной готовности. C 21 июля регион перешел на третий этап снятия ограничений. В регионе возобновилась работа всех предприятий торговли и сферы услуг, образовательных организаций, детских лагерей (кроме палаточных), гостиниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха, парков, аттракционов, кинотеатров, зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев, разрешены массовые спортивные мероприятия. Граждан обязали в помещениях и в общественном транспорте носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию.
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Всего в области лабораторно подтверждено 6364 случая коронавируса, скончался 81 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровело 5437.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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