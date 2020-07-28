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При столкновении двух электровозов в Петербурге никто не пострадал
Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона в Петербурге не повлиял на график движения пассажирских поездов, пострадавших и угрозы... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:11
ржд
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
ржд, санкт-петербург, происшествия

При столкновении двух электровозов в Петербурге никто не пострадал

15:31 28.07.2020 (обновлено: 17:11 28.07.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкЭлектровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона в Петербурге не повлиял на график движения пассажирских поездов, пострадавших и угрозы экологии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
"Сегодня, 28 июля 2020 года, в 14.00 мск на путях станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано", - сообщили в прес-службе РЖД.
Сортировочная станция Дальневосточной железной дороги в Хабаровске
Вчера, 15:23
Два электровоза сошли с рельсов после столкновения в Петербурге
021120
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РЖДСанкт-ПетербургПроисшествия
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