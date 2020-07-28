При столкновении двух электровозов в Петербурге никто не пострадал

"Сегодня, 28 июля 2020 года, в 14.00 мск на путях станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано", - сообщили в прес-службе РЖД.