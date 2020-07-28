https://ria.ru/20200728/1575052504.html
При столкновении двух электровозов в Петербурге никто не пострадал
Сход с рельсов двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона в Петербурге не повлиял на график движения пассажирских поездов, пострадавших и угрозы... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:31
2020-07-28T17:11
ржд
санкт-петербург
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, санкт-петербург, происшествия