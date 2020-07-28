https://ria.ru/20200728/1575051970.html
Шесть жилых и 15 дачных домов остаются в зоне подтопления в двух регионах
Шесть жилых и 15 дачных домов остаются подтопленными в двух регионах России после сильных дождей, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:24
2020-07-28T15:24
красноярский край
амурская область
брянская область
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575020532.html
красноярский край
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брянская область
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, амурская область, брянская область, происшествия