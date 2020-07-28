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Шесть жилых и 15 дачных домов остаются в зоне подтопления в двух регионах
Шесть жилых и 15 дачных домов остаются подтопленными в двух регионах России после сильных дождей, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:24
красноярский край
амурская область
брянская область
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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красноярский край, амурская область, брянская область, происшествия

Шесть жилых и 15 дачных домов остаются в зоне подтопления в двух регионах

15:24 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Шесть жилых и 15 дачных домов остаются подтопленными в двух регионах России после сильных дождей, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"На территории Красноярского края и Амурской области остаются подтопленными в трех населенных пунктах 6 жилых и 15 дачных домов, 83 приусадебных участка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за сутки в Амурской области освободились от воды 32 жилых дома и 29 приусадебных участков, а Брянской области - два участка автомобильных дорог. К работам на месте подтопления привлечены более 60 человек и 18 единиц техники.
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
Вчера, 08:37
Вода ушла из подтопленных домов Октябрьского района Приамурья
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Красноярский крайАмурская областьБрянская областьПроисшествия
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