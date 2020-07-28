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В Петербурге арестовали подозревамого в жестоком убийстве супруги
Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве супруги в Петербурге, арестован на два месяца, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:26
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
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РИА Новости
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Подозреваемый в жестоком убийстве жены петербуржец арестован. Кадры из суда
Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве супруги в Петербурге, арестован на два месяца.
2020-07-28T15:19
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали подозревамого в жестоком убийстве супруги

15:19 28.07.2020 (обновлено: 16:26 28.07.2020)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве супруги в Петербурге, арестован на два месяца, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд избрал меру пресечения - два месяца содержания под стражей", - сказала судья.
Преступление произошло в одном из домов на проспекте Художников. Был задержан супруг убитой, который подозревается в том, что нанес ей несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги, конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры. На допросе мужчина признал свою вину.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать двухлетнего ребенка после развода.
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