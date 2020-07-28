В Петербурге арестовали подозревамого в жестоком убийстве супруги

Преступление произошло в одном из домов на проспекте Художников. Был задержан супруг убитой, который подозревается в том, что нанес ей несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги, конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры. На допросе мужчина признал свою вину.