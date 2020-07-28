https://ria.ru/20200728/1575051626.html
В Петербурге арестовали подозревамого в жестоком убийстве супруги
Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве супруги в Петербурге, арестован на два месяца, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:19
2020-07-28T16:26
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575056146_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_27c117b0122b8917f2c823b230ee699a.jpg
https://ria.ru/20200728/1575050184.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Подозреваемый в жестоком убийстве жены петербуржец арестован. Кадры из суда
Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве супруги в Петербурге, арестован на два месяца.
2020-07-28T15:19
true
PT0M56S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575056146_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_27c117b0122b8917f2c823b230ee699a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575056146_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_daa1abe70df92959123178b3b7a84f62.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575056146_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_8d869c0c0dfcb9383ba1b951f63f57fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости.
Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве супруги в Петербурге
, арестован на два месяца, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд избрал меру пресечения - два месяца содержания под стражей", - сказала судья.
Преступление произошло в одном из домов на проспекте Художников. Был задержан супруг убитой, который подозревается в том, что нанес ей несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги, конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры. На допросе мужчина признал свою вину.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать двухлетнего ребенка после развода.