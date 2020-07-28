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ЕС продолжит финансировать проект ИТЭР, несмотря на кризис
Евросоюз продолжит финансировать проект создания экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, несмотря на серьезный экономический кризис, вызванный борьбой с РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:57
итэр
евросоюз
новости - ядерные технологии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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итэр, евросоюз, новости - ядерные технологии

ЕС продолжит финансировать проект ИТЭР, несмотря на кризис

14:57 28.07.2020
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© Фото : предоставлено ITER OrganizationСтроительство международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) неподалеку от Марселя, Франция
Строительство международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) неподалеку от Марселя, Франция
© Фото : предоставлено ITER Organization
БРЮССЕЛЬ, 28 июл – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз продолжит финансировать проект создания экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, несмотря на серьезный экономический кризис, вызванный борьбой с COVID-19, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в видеообращении на церемонии начала сборки реактора.
"Я хотела бы поговорить о важности продолжения поддержки таких проектов в трудные времена. Пандемия COVID-19 заставила всех нас скорректировать наши приоритеты. Европа не стала исключением", - сказала она.
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Вчера, 13:42
Путин оценил важность термоядерного реактора ИТЭР
Однако приверженность ЕС таким проектам, как ИТЭР, не может не пошатнуться, заявила Симсон.
"Это не только веха на пути к термоядерной энергии, но и ценный инструмент для инвестиций и развития нашей промышленности. Вот почему Европейский союз будет продолжать поддерживать ИТЭР в течение следующих семи лет", - заявила она.
На семь лет рассчитывается многолетний финансовый план Евросоюза, из которого составляются ежегодные общие бюджеты ЕС. Средства бюджета идут на поддержание различных проектов как в союзе, так и за его пределами. Очередной финплан на 2021-2027 года в настоящее время проходит непростой процесс утверждения в институтах власти ЕС.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв на IV Восточном экономическом форуме
Вчера, 14:32
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Евросоюз стремится к диверсификации источников получения энергии, увеличению использования возобновляемой энергии, снижению зависимости от ее импорта. Кроме того, Еврокомиссия предлагает сделать ЕС нейтральным для климата к середине века, для чего нужно серьёзно сократить выбросы вредных газов в атмосферу, а также потратить значительные средства для модернизации системы получения и потребления энергии.
Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.
В проекте ИТЭР принимают участие в общей сложности 35 стран - в том числе 29 стран Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Объединенная Европа, как страна-хозяйка реактора ИТЭР, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%.
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