ЕС продолжит финансировать проект ИТЭР, несмотря на кризис

БРЮССЕЛЬ, 28 июл – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз продолжит финансировать проект создания экспериментального термоядерного реактора Евросоюз продолжит финансировать проект создания экспериментального термоядерного реактора ИТЭР , несмотря на серьезный экономический кризис, вызванный борьбой с COVID-19 , сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в видеообращении на церемонии начала сборки реактора.

"Я хотела бы поговорить о важности продолжения поддержки таких проектов в трудные времена. Пандемия COVID-19 заставила всех нас скорректировать наши приоритеты. Европа не стала исключением", - сказала она.

Однако приверженность ЕС таким проектам, как ИТЭР, не может не пошатнуться, заявила Симсон.

"Это не только веха на пути к термоядерной энергии, но и ценный инструмент для инвестиций и развития нашей промышленности. Вот почему Европейский союз будет продолжать поддерживать ИТЭР в течение следующих семи лет", - заявила она.

На семь лет рассчитывается многолетний финансовый план Евросоюза, из которого составляются ежегодные общие бюджеты ЕС. Средства бюджета идут на поддержание различных проектов как в союзе, так и за его пределами. Очередной финплан на 2021-2027 года в настоящее время проходит непростой процесс утверждения в институтах власти ЕС.

Евросоюз стремится к диверсификации источников получения энергии, увеличению использования возобновляемой энергии, снижению зависимости от ее импорта. Кроме того, Еврокомиссия предлагает сделать ЕС нейтральным для климата к середине века, для чего нужно серьёзно сократить выбросы вредных газов в атмосферу, а также потратить значительные средства для модернизации системы получения и потребления энергии.

Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.