Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву

КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости. Прославившаяся пышной свадьбой дочери и лишенная впоследствии судейского статуса Прославившаяся пышной свадьбой дочери и лишенная впоследствии судейского статуса Елена Хахалева отчислена из штата Краснодарского краевого суда

Вера Брежнева, В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбой ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов. Сама Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Эти данные подтвердились в ходе проверки специальной комиссии совета судей Краснодарского края

После этого появились публикации об использовании судьей поддельного диплома, которые стали поводом для доследственной проверки. Официального подтверждения эти данные также не получили. Совет судей признал эти сообщения "недостоверными".

Однако в ноябре 2018 года президиум Краснодарского краевого суда принял решение о замене Елены Хахалевой на посту председателя коллегии по административным делам. В августе минувшего года новый председатель суда Алексей Шипилов перетасовал составы судей, и Хахалева была назначена председателем научно-консультативного судебного состава по анализу и обобщению судебной практики по гражданским делам, оказавшись фактически отстраненной от непосредственного рассмотрения дел.

В марте Хахалева обратилась через СМИ с открытым письмом к президенту за защитой от "травли". Но уже в середине июля Высшая квалификационная коллегия судей лишила ее полномочий. По данным СМИ, судья попалась на прогулах.