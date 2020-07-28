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Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Прославившаяся пышной свадьбой дочери и лишенная впоследствии судейского статуса Елена Хахалева отчислена из штата Краснодарского краевого суда. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:20
елена хахалева
валерий меладзе
краснодарский краевой суд
николай басков
краснодарский край
происшествия
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https://ria.ru/20200305/1568218013.html
Странно , она подложными документами работала десятилетия . Ограбила на миллионы Краснодарцев . А тут вместо тюрьмы с конфискацией . Ее по законной процедуре лишают званий и места . Что не так с этой властью , почему она не сидит в тюрьме уже как года два ?
121
Она уже сделала бизнес и неплохо заработала на российском "правосудии". Сейчас откроет какую нибудь адвокатскую конторку и уже сама будет бывших коллег проплачивать, за нужный исход дела.
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краснодарский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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елена хахалева, валерий меладзе, краснодарский краевой суд, николай басков, краснодарский край, происшествия

Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву

14:54 28.07.2020 (обновлено: 16:20 28.07.2020)
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© Россия 24 Экс-судья Елена Хахалева
Экс-судья Елена Хахалева
© Россия 24
Экс-судья Елена Хахалева. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости. Прославившаяся пышной свадьбой дочери и лишенная впоследствии судейского статуса Елена Хахалева отчислена из штата Краснодарского краевого суда.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбой ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов. Сама Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Эти данные подтвердились в ходе проверки специальной комиссии совета судей Краснодарского края.
Судья Елена Хахалева
13 июля, 14:08
"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий
После этого появились публикации об использовании судьей поддельного диплома, которые стали поводом для доследственной проверки. Официального подтверждения эти данные также не получили. Совет судей признал эти сообщения "недостоверными".
Однако в ноябре 2018 года президиум Краснодарского краевого суда принял решение о замене Елены Хахалевой на посту председателя коллегии по административным делам. В августе минувшего года новый председатель суда Алексей Шипилов перетасовал составы судей, и Хахалева была назначена председателем научно-консультативного судебного состава по анализу и обобщению судебной практики по гражданским делам, оказавшись фактически отстраненной от непосредственного рассмотрения дел.
В марте Хахалева обратилась через СМИ с открытым письмом к президенту за защитой от "травли". Но уже в середине июля Высшая квалификационная коллегия судей лишила ее полномочий. По данным СМИ, судья попалась на прогулах.
"Приказом председателя Краснодарского краевого суда от 23.07.2020 Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка, на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей", — сообщили агентству в пресс-службе крайсуда во вторник.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
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5123686138
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Елена ХахалеваВалерий МеладзеКраснодарский краевой судНиколай БасковКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Странно , она подложными документами работала десятилетия . Ограбила на миллионы Краснодарцев . А тут вместо тюрьмы с конфискацией . Ее по законной процедуре лишают званий и места . Что не так с этой властью , почему она не сидит в тюрьме уже как года два ?
28 июля, 15:09
freizdorf
108000112
Она уже сделала бизнес и неплохо заработала на российском "правосудии". Сейчас откроет какую нибудь адвокатскую конторку и уже сама будет бывших коллег проплачивать, за нужный исход дела.
28 июля, 15:29
Влад Антилибер
7410435
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