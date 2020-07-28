МГУ и Орловская область подписали соглашение по проекту "Вернадский"

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. МГУ имени М.В. Ломоносова и Орловская область подписали соглашение о реализации проекта научно-образовательного консорциума "Вернадский", соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Правительство Орловской области , в лице председателя правительства Орловской области Клычкова Андрея Евгеньевича... и общероссийская общественная организация " Российский союз ректоров " в лице президента, ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академика РАН Садовничего Виктора Антоновича... заключили настоящий меморандум о нижеследующем: создать научно-образовательный консорциум "Вернадский – Орел", - говорится в документе.

Как добавил на церемонии подписания Садовничий, личное присутствие на подписании главы Орловской области свидетельствует о высоком уровне подписываемого документа.

Садовничий напомнил, что на сегодняшний день программа "Вернадский" — это 13 подписанных соглашений, шесть – запланированных, более 120 реализованных проектов, дистанционные курсы повышения квалификации, сетевые научно-образовательные центры и многое другое.

По его словам, проект "Вернадский" получил поддержку президента РФ Владимира Путина . МГУ вместе с коллегами из регионов работает над реализацией этой инициативы.