МГУ и Орловская область подписали соглашение по проекту "Вернадский"

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. МГУ имени М.В. Ломоносова и Орловская область подписали соглашение о реализации проекта научно-образовательного консорциума "Вернадский", соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Орловской области, в лице председателя правительства Орловской области Клычкова Андрея Евгеньевича... и общероссийская общественная организация "Российский союз ректоров" в лице президента, ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академика РАН Садовничего Виктора Антоновича... заключили настоящий меморандум о нижеследующем: создать научно-образовательный консорциум "Вернадский – Орел", - говорится в документе.
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Как добавил на церемонии подписания Садовничий, личное присутствие на подписании главы Орловской области свидетельствует о высоком уровне подписываемого документа.
Садовничий напомнил, что на сегодняшний день программа "Вернадский" — это 13 подписанных соглашений, шесть – запланированных, более 120 реализованных проектов, дистанционные курсы повышения квалификации, сетевые научно-образовательные центры и многое другое.
По его словам, проект "Вернадский" получил поддержку президента РФ Владимира Путина. МГУ вместе с коллегами из регионов работает над реализацией этой инициативы.
"Идея направлена в первую очередь на поддержку образования и науки в регионах России, повышение роли университетов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов России, укрепление единства общероссийского образовательного пространства. Крайне важно укрепить связь регионов и ведущих вузов, обеспечить высокий уровень подготовки ключевых кадров, определяющих уровень преподавания и научных исследований", - добавил Садовничий.