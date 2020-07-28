https://ria.ru/20200728/1575049187.html
В Совфеде обсудят ситуацию в туристической отрасли
Сенаторы намерены осенью обсудить ситуацию в сфере туризма, необходимые для развития отрасли изменения, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:53
2020-07-28T14:53
туризм
инна святенко
новости - туризм
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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инна святенко, новости - туризм, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
Сенаторы намерены осенью обсудить ситуацию в сфере туризма, необходимые для развития отрасли изменения, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во вторник глава комитета Совета Федерации
по социальной политике Инна Святенко
.
"Ближе к октябрю проведем круглый стол, чтобы сделать выводы с точки зрения законодательства и технических возможностей. Будем говорить о разных видах туризма и детской оздоровительной кампании с учетом особых территорий", - сказала Святенко.
Сенатор полагает, что текущая ситуация создает возможности "для развития внутреннего туризма", требует доработки и законодательная база.
Ранее парламентарий высказалась за разработку нового закона о туризме, поскольку документ от 1996 года уже не отвечает требованиям времени. Кроме того, необходимо создать туристическую инфраструктуру и информационные платформы, когда каждый турист, перед тем как приобрести пакет услуг, сможет загрузить "техническое задание", считает она.
"Нужны новые платформы, нужно учитывать потребности туристов. Идет спрос на индивидуальные туры", - сказала законодатель. По ее словам, необходимо создавать возможности, чтобы человек мог составить план своего отдыха, определиться с количеством попутчиков, расставить акценты, чему в большей степени будет уделено внимание в ходе поездки.