В Совфеде обсудят ситуацию в туристической отрасли

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сенаторы намерены осенью обсудить ситуацию в сфере туризма, необходимые для развития отрасли изменения, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во вторник глава комитета Сенаторы намерены осенью обсудить ситуацию в сфере туризма, необходимые для развития отрасли изменения, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во вторник глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко

"Ближе к октябрю проведем круглый стол, чтобы сделать выводы с точки зрения законодательства и технических возможностей. Будем говорить о разных видах туризма и детской оздоровительной кампании с учетом особых территорий", - сказала Святенко.

Сенатор полагает, что текущая ситуация создает возможности "для развития внутреннего туризма", требует доработки и законодательная база.

Ранее парламентарий высказалась за разработку нового закона о туризме, поскольку документ от 1996 года уже не отвечает требованиям времени. Кроме того, необходимо создать туристическую инфраструктуру и информационные платформы, когда каждый турист, перед тем как приобрести пакет услуг, сможет загрузить "техническое задание", считает она.