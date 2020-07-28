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В Совфеде обсудят ситуацию в туристической отрасли
Сенаторы намерены осенью обсудить ситуацию в сфере туризма, необходимые для развития отрасли изменения, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:53
туризм
инна святенко
новости - туризм
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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инна святенко, новости - туризм, совет федерации рф, общество

В Совфеде обсудят ситуацию в туристической отрасли

14:53 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сенаторы намерены осенью обсудить ситуацию в сфере туризма, необходимые для развития отрасли изменения, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во вторник глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
"Ближе к октябрю проведем круглый стол, чтобы сделать выводы с точки зрения законодательства и технических возможностей. Будем говорить о разных видах туризма и детской оздоровительной кампании с учетом особых территорий", - сказала Святенко.
Сенатор полагает, что текущая ситуация создает возможности "для развития внутреннего туризма", требует доработки и законодательная база.
Ранее парламентарий высказалась за разработку нового закона о туризме, поскольку документ от 1996 года уже не отвечает требованиям времени. Кроме того, необходимо создать туристическую инфраструктуру и информационные платформы, когда каждый турист, перед тем как приобрести пакет услуг, сможет загрузить "техническое задание", считает она.
"Нужны новые платформы, нужно учитывать потребности туристов. Идет спрос на индивидуальные туры", - сказала законодатель. По ее словам, необходимо создавать возможности, чтобы человек мог составить план своего отдыха, определиться с количеством попутчиков, расставить акценты, чему в большей степени будет уделено внимание в ходе поездки.
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ТуризмИнна СвятенкоНовости - ТуризмСовет Федерации РФОбщество
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