Финалист "Ты супер" посвятил новую песню теме домашнего насилия

"Этот трек был написан через настоящие слезы. Домашнее насилие –­ жуткая тема. К сожалению, о ней не принято говорить открыто, люди боятся, что их осудят. Благодаря этому треку я отпустил все свои детские обиды. И хочу, чтобы все, кто имеют или имели такие же проблемы, справлялись с ними вместе с музыкой, вместе со мной", - заявил Вандышев.