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Финалист "Ты супер" посвятил новую песню теме домашнего насилия
Финалист второго и третьего сезонов международного вокального конкурса "Ты супер!" Богдан Вандышев представил новую песню, в которой впервые рассказал, что был... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:51
шоу "ты супер"
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шоу "ты супер", общество

Финалист "Ты супер" посвятил новую песню теме домашнего насилия

14:48 28.07.2020 (обновлено: 14:51 28.07.2020)
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© Фото : PR НТВУчастник проекта "Ты супер!" Богдан Вандышев
Участник проекта Ты супер! Богдан Вандышев
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 28 июля – РИА Новости – Финалист второго и третьего сезонов международного вокального конкурса "Ты супер!" Богдан Вандышев представил новую песню, в которой впервые рассказал, что был жертвой домашнего насилия в детстве.
Композиция называется "Слезы", и по признанию Вандышева, работа над ней помогла ему справиться с психологической травмой детства. Благодаря песне Богдан смог простить человека, который причинил ему боль. Об этом исполнитель рассказал в соцсетях, однако вдаваться в подробности отказался, назвав случившееся ужасом.

"Этот трек был написан через настоящие слезы. Домашнее насилие –­ жуткая тема. К сожалению, о ней не принято говорить открыто, люди боятся, что их осудят. Благодаря этому треку я отпустил все свои детские обиды. И хочу, чтобы все, кто имеют или имели такие же проблемы, справлялись с ними вместе с музыкой, вместе со мной", - заявил Вандышев.

Певец также призвал подписчиков не игнорировать жертв домашнего насилия, а дать им защиту и любовь. По словам Вандышева, он регулярно сталкивался с физическим насилием на протяжении 7 лет. Защитить его было некому. Отец Богдана погиб в автокатастрофе, когда мальчику было всего 2 года, а мать позднее покончила жизнь самоубийством. Поэтому данная история не имеет отношения к родителям и бабушке, которая всегда поддерживает его, подчеркнул певец.
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Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран – в том числе из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Украины и Эстонии.
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