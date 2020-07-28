Финалист "Ты супер" посвятил новую песню теме домашнего насилия

МОСКВА, 28 июля – РИА Новости – Финалист второго и третьего сезонов международного вокального конкурса "Ты супер!" Богдан Вандышев представил новую песню, в которой впервые рассказал, что был жертвой домашнего насилия в детстве.
Композиция называется "Слезы", и по признанию Вандышева, работа над ней помогла ему справиться с психологической травмой детства. Благодаря песне Богдан смог простить человека, который причинил ему боль. Об этом исполнитель рассказал в соцсетях, однако вдаваться в подробности отказался, назвав случившееся ужасом.
"Этот трек был написан через настоящие слезы. Домашнее насилие – жуткая тема. К сожалению, о ней не принято говорить открыто, люди боятся, что их осудят. Благодаря этому треку я отпустил все свои детские обиды. И хочу, чтобы все, кто имеют или имели такие же проблемы, справлялись с ними вместе с музыкой, вместе со мной", - заявил Вандышев.
Певец также призвал подписчиков не игнорировать жертв домашнего насилия, а дать им защиту и любовь. По словам Вандышева, он регулярно сталкивался с физическим насилием на протяжении 7 лет. Защитить его было некому. Отец Богдана погиб в автокатастрофе, когда мальчику было всего 2 года, а мать позднее покончила жизнь самоубийством. Поэтому данная история не имеет отношения к родителям и бабушке, которая всегда поддерживает его, подчеркнул певец.
Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран – в том числе из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Украины и Эстонии.