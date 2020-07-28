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В Южной Корее автомобили Tesla проверят на предмет дефектов, сообщили СМИ
Власти Южной Кореи начали проверку предполагаемых дефектов режима автопилота электромобилей Model 3 американской компании Tesla, сообщает во вторник... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:44
tesla motors
южная корея
технологии
в мире
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южная корея
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
tesla motors, южная корея, технологии, в мире

В Южной Корее автомобили Tesla проверят на предмет дефектов, сообщили СМИ

14:44 28.07.2020
177
© AP Photo / Mark J. TerrillАвтомобиль Tesla Roadster
Автомобиль Tesla Roadster
© AP Photo / Mark J. Terrill
Автомобиль Tesla Roadster . Архивное фото
ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Власти Южной Кореи начали проверку предполагаемых дефектов режима автопилота электромобилей Model 3 американской компании Tesla, сообщает во вторник интернет-версия южнокорейской газеты "Чунан ильбо".
По ее данным, министерство земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея обратилось в Институт автомобильных технологий страны 15 июля с просьбой провести проверку хорошо продаваемой модели компании Tesla на предмет дефектов автопилота, в том числе тормозов и круиз-контроля, из-за жалоб владельцев автомобилей.
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Проверки займут от шести месяцев до двух лет. Если дефекты будут подтверждены, то автомобили Model 3 будут отозваны, сообщает газета со ссылкой на министерство.
На сайте ведомства информации о проверках пока нет.
Как отмечает газета "Чунан ильбо", компанию Tesla также проверяет комиссия по делам честной торговли Республики Корея на предмет преувеличения возможностей Model 3.
В рекламе производителя, сообщает газета, указывается, что система автопилота не только контролирует направление движения машины, но также и ее скорость. Однако, согласно приводимым мнениям экспертов, система автопилота Tesla ближе к технологиям помощи водителю, а не автономному вождению без водительской помощи.
По данным "Чунан ильбо", в первой половине года в Южной Корее было продано более 7 тысяч автомобилей Tesla, которые составляют 43% рынка электромобилей в этой стране, опережая продукцию местных компаний Hyundai и Kia.
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Tesla motorsЮжная КореяТехнологииВ мире
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