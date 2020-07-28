https://ria.ru/20200728/1575048178.html
В Южной Корее автомобили Tesla проверят на предмет дефектов, сообщили СМИ
Власти Южной Кореи начали проверку предполагаемых дефектов режима автопилота электромобилей Model 3 американской компании Tesla, сообщает во вторник... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:44
2020-07-28T14:44
tesla motors
южная корея
технологии
в мире
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южная корея
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tesla motors, южная корея, технологии, в мире
ТОКИО, 28 июл - РИА Новости.
Власти Южной Кореи
начали проверку предполагаемых дефектов режима автопилота электромобилей Model 3 американской компании Tesla
, сообщает во вторник интернет-версия южнокорейской газеты "Чунан ильбо"
.
По ее данным, министерство земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея обратилось в Институт автомобильных технологий страны 15 июля с просьбой провести проверку хорошо продаваемой модели компании Tesla на предмет дефектов автопилота, в том числе тормозов и круиз-контроля, из-за жалоб владельцев автомобилей.
Проверки займут от шести месяцев до двух лет. Если дефекты будут подтверждены, то автомобили Model 3 будут отозваны, сообщает газета со ссылкой на министерство.
На сайте ведомства информации о проверках пока нет.
Как отмечает газета "Чунан ильбо", компанию Tesla также проверяет комиссия по делам честной торговли Республики Корея на предмет преувеличения возможностей Model 3.
В рекламе производителя, сообщает газета, указывается, что система автопилота не только контролирует направление движения машины, но также и ее скорость. Однако, согласно приводимым мнениям экспертов, система автопилота Tesla ближе к технологиям помощи водителю, а не автономному вождению без водительской помощи.
По данным "Чунан ильбо", в первой половине года в Южной Корее было продано более 7 тысяч автомобилей Tesla, которые составляют 43% рынка электромобилей в этой стране, опережая продукцию местных компаний Hyundai и Kia.