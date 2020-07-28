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"Ростех" поставит санавиации 66 вертолетов
Национальная служба санитарной авиации получит в 2020-2021 года 66 вертолетов "Ансат" и Ми-8, сообщил во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:36
ростех
владимир путин
сергей чемезов
экономика
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ростех, владимир путин, сергей чемезов, экономика

"Ростех" поставит санавиации 66 вертолетов

14:36 28.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВертолет санавиации
Вертолет санавиации
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Национальная служба санитарной авиации получит в 2020-2021 года 66 вертолетов "Ансат" и Ми-8, сообщил во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Мы создали Национальную службу санитарной авиации, и эти восемь вертолетов (Ансат) впервые были туда поставлены. В ближайшие годы (этот и в следующий год) мы должны поставить 66 вертолетов", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Чемезов добавил, что речь идет о вертолетах Ми-8 и "Ансат", оборудованных необходимой медицинской техникой. Вертолеты, по его словам, "и обеспечивают всем необходимым и врачей, и больных".
Вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
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РостехВладимир ПутинСергей ЧемезовЭкономика
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