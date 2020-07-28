https://ria.ru/20200728/1575047298.html
"Ростех" поставит санавиации 66 вертолетов
Национальная служба санитарной авиации получит в 2020-2021 года 66 вертолетов "Ансат" и Ми-8, сообщил во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:36
2020-07-28T14:36
ростех
владимир путин
сергей чемезов
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, владимир путин, сергей чемезов, экономика