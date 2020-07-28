Больная СМА девочка из Кузбасса начала получать лечение "Спинразой"

Ранее Тимухина подала в суд на чиновников из-за того, что ее 11-летней дочери Милане не выдают "Спинразу". Региональные власти отмечали, что препарат не входит в перечень льготных, запрос о финансировании направлен в Минздрав РФ. Позже сообщалось, что Кузбасс объявил аукцион на закупку четырех доз "Спинразы".

"В марте был объявлен аукцион, лекарство закупили, но не Милане. Его поставили другому ребенку… Милане закупили лекарство в конце июня, они (минздрав региона - ред.) объявили аукцион, в июле лекарство поступило... Три дозы ставятся каждые две недели, четвертая доза ставится через 30 дней после третьей, и далее – каждые четыре месяца. Первую дозу вчера поставили... Четыре дозы (закупили - ред.), надо на первый год шесть доз и далее всю жизнь по три дозы в год", – сказала Тимухина.