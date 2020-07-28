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РЖД опубликовали декларацию с обязательствами по экологии и озеру Байкал
РЖД опубликовали на своем сайте декларацию с обязательствами в части экологии и Байкала, которые, в том числе, предусматривают строительство объектов в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:21
олег белозеров
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РИА Новости
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олег белозеров, байкал, всемирный фонд дикой природы, ржд, владимир путин, общество

РЖД опубликовали декларацию с обязательствами по экологии и озеру Байкал

14:21 28.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Остров Ольхон на озере Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости/Прайм. РЖД опубликовали на своем сайте декларацию с обязательствами в части экологии и Байкала, которые, в том числе, предусматривают строительство объектов в соответствии с природоохранными нормами законодательства и спецпроекты в поддержку сохранения биоразнообразия уникальной экологической системы озера.
Документ называется "декларация в отношении комплексного подхода в решении задач охраны озера Байкал при реализации инвестиционных проектов по развитию Восточного полигона". "ОАО "РЖД" осознает, что расположение его объектов на Байкальской природной территории накладывает особую ответственность на компанию. Устанавливая своей основной целью выполнение миссии по безопасной перевозке грузов и пассажиров с минимальным воздействием на окружающую среду при реализации инвестиционных проектов по развитию Восточного полигона, компания считает необходимым участие в сохранении экосистемы озера Байкал", - говорится в документе.
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РЖД не планируют строить новые дороги у Байкала и вырубать для этого лес
Декларация подписана гендиректором РЖД Олегом Белозеровым 28 июля 2020 года. Компания в ней приводит ряд пунктов, которые обязуется выполнять для соблюдения баланса между необходимым социально-экономическим развитием и сохранением уникального природного комплекса озера Байкал.
"Осуществлять проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию производственных объектов в строгом соответствии природоохранным нормам законодательства РФ. Осуществлять специальные проекты в поддержку сохранения биоразнообразия уникальной экологической системы озера Байкал. Внедрять при реконструкции и строительстве наилучшие доступные технологии, снижающие техногенное воздействие на окружающую среду. Системно выполнять экологический контроль и мониторинг влияния объектов компании на окружающую среду", - говорится в декларации.
Там упоминается и проведение просветительской работы о необходимости бережного отношения к экосистеме озера Байкал. Кроме того, компания приветствует возможность расширения подобной деятельности с участием всех заинтересованных общественных организаций, объединений граждан, учреждений и органов власти.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что Всемирный фонд дикой природы (WWF России) просит президента России Владимира Путина не подписывать закон, призванный ускорить железнодорожные стройки РЖД, указывая на ряд негативных моментов в части экологии. В частности, там упоминался Байкал. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что компания не планирует строить новые железные дороги вдоль береговой линии Байкала и вырубать для этого лес, возможна лишь вырубка небольшой полосы шириной 10-15 метров для возведения технологических объектов вдоль действующих путей при отсутствии альтернативного варианта.
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Олег БелозеровБайкалВсемирный фонд дикой природыРЖДВладимир ПутинОбщество
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