РЖД опубликовали декларацию с обязательствами по экологии и озеру Байкал

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости/Прайм. РЖД опубликовали на своем сайте декларацию с обязательствами в части экологии и Байкала , которые, в том числе, предусматривают строительство объектов в соответствии с природоохранными нормами законодательства и спецпроекты в поддержку сохранения биоразнообразия уникальной экологической системы озера.

Документ называется "декларация в отношении комплексного подхода в решении задач охраны озера Байкал при реализации инвестиционных проектов по развитию Восточного полигона". "ОАО "РЖД" осознает, что расположение его объектов на Байкальской природной территории накладывает особую ответственность на компанию. Устанавливая своей основной целью выполнение миссии по безопасной перевозке грузов и пассажиров с минимальным воздействием на окружающую среду при реализации инвестиционных проектов по развитию Восточного полигона, компания считает необходимым участие в сохранении экосистемы озера Байкал", - говорится в документе.

Декларация подписана гендиректором РЖД Олегом Белозеровым 28 июля 2020 года. Компания в ней приводит ряд пунктов, которые обязуется выполнять для соблюдения баланса между необходимым социально-экономическим развитием и сохранением уникального природного комплекса озера Байкал.

"Осуществлять проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию производственных объектов в строгом соответствии природоохранным нормам законодательства РФ. Осуществлять специальные проекты в поддержку сохранения биоразнообразия уникальной экологической системы озера Байкал. Внедрять при реконструкции и строительстве наилучшие доступные технологии, снижающие техногенное воздействие на окружающую среду. Системно выполнять экологический контроль и мониторинг влияния объектов компании на окружающую среду", - говорится в декларации.

Там упоминается и проведение просветительской работы о необходимости бережного отношения к экосистеме озера Байкал. Кроме того, компания приветствует возможность расширения подобной деятельности с участием всех заинтересованных общественных организаций, объединений граждан, учреждений и органов власти.