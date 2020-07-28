https://ria.ru/20200728/1575045494.html
В областной больнице в Виннице зафиксировали вспышку коронавируса
Вспышку коронавируса зафиксировали в областной больнице имени Николая Пирогова в Виннице на Украине, там заболели 25 человек, сообщил во вторник председатель... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:18
2020-07-28T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
валерий борзов
коронавирусы
воз
винница
украина
в мире
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винница
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:326:3051:2042_1400x0_80_0_0_344fa1d4fae5bdc3215e62be839b5966.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ситуация на украине, валерий борзов, коронавирусы, воз, винница, украина, в мире