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В областной больнице в Виннице зафиксировали вспышку коронавируса
Вспышку коронавируса зафиксировали в областной больнице имени Николая Пирогова в Виннице на Украине, там заболели 25 человек, сообщил во вторник председатель... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
валерий борзов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, валерий борзов, коронавирусы, воз, винница, украина, в мире

В областной больнице в Виннице зафиксировали вспышку коронавируса

14:18 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали в областной больнице имени Николая Пирогова в Виннице на Украине, там заболели 25 человек, сообщил во вторник председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.
"О вспышке коронавируса в областной больнице имени Николая Пирогова. На 19.00 (совпадает с мск) 27 июля на 294 образца COVID-19 уже подтверждено 25 случаев", - цитирует Борзова агентство УНИАН.
По его словам, 11 заболевших - медицинские работники, 14 - пациенты.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 66 575 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1629 человек, выздоровели 36 744 человека.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВалерий БорзовКоронавирусыВОЗВинницаУкраинаВ мире
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