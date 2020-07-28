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Совфед попросил Генпрокуратуру разобраться в причинах аварии в Норильске
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Генпрокуратуру разобраться с причинами аварии в Норильске, официальное письмо сенатор направила на имя генерального... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:13
разлив дизельного топлива в норильске
андрей клишас
валентина матвиенко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
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разлив дизельного топлива в норильске, андрей клишас, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, норильск, общество

Совфед попросил Генпрокуратуру разобраться в причинах аварии в Норильске

14:13 28.07.2020
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© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Генпрокуратуру разобраться с причинами аварии в Норильске, официальное письмо сенатор направила на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
В документе отмечается, что в результате экологической катастрофы 29 мая в Норильске "были нарушены конституционные права местных жителей, причинен непоправимый вред территориям традиционного природопользования и ресурсам традиционного жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Севера, их традиционному образу жизни".
"Чрезвычайные ситуации техногенного характера происходят в Норильском промышленном районе с определенной периодичностью, что говорит о необходимости принятия системных мер по обеспечению экологической безопасности", - подчеркнула Матвиенко.
Сенатор обратила внимание генерального прокурора РФ на необходимость принять меры "прокурорского реагирования в целях выявления причин разлива нефтепродуктов и привлечения виновных к наказаниям в соответствии с действующим законодательством".
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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Глава верхней палаты парламента также считает необходимым осуществить прокурорский надзор за целевым использованием средств, которые будут перечислены ПАО "ГМК "Норильский никель" в счет возмещения причиненного экологического ущерба. "Указанные средства должны расходоваться целевым образом на ликвидацию последствий произошедшей экологической катастрофы", - указала она.
"В целях недопущения повторения подобных чрезвычайных ситуаций прошу вас усилить надзор за соблюдением экологического законодательства, в том числе при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в городе Норильске. Прошу также наладить систему регулярных проверок принимаемых мер по устранению экологических, экономических и социальных последствий для катастрофы региона, включая осуществляемые ПАО "ГМК "Норильский никель" меры, направленные на внедрение современных технологий производства", - говорится в письме председателя СФ.
Матвиенко также отметила, что по имеющейся в Совете Федерации информации, Норильский промышленный район вынужден справляться не только с последствиями экологической катастрофы, но и "с накопившимися социальными и инфраструктурными проблемами". "Многие социальные объекты жилищно-коммунального хозяйства и дорожная сеть – в неудовлетворительном состоянии", - подчеркивает спикер.
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Вчера, 12:30
На контроле. Матвиенко обратилась к генпрокурору по ситуации в Норильске
"По данному вопросу Совет Федерации работает с правительством РФ и администрацией Красноярского края", - сказал журналистам глава конституционного комитета СФ, сенатор от региона Андрей Клишас.
По словам парламентария, приоритетом для Совета Федерации является учет интересов норильчан и устранение всех последствий экологической катастрофы в Норильске, а также "сохранение поступлений в бюджет Красноярского края".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
27 июля, 11:03
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАндрей КлишасВалентина МатвиенкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Совет Федерации РФГенеральная прокуратура РФНорильскОбщество
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