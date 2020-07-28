Мэр Киева пошутил, что может "накостылять" чиновникам

"Рад видеть всех в добром здравии и хорошем настроении! Я сегодня, видите, как пришел... Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя! И не только от коронавируса. Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но ничего, мне не привыкать", - цитирует Кличко пресс-служба горсовета.