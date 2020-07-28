https://ria.ru/20200728/1575043114.html
Мэр Киева пошутил, что может "накостылять" чиновникам
Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевского городского совета на костылях и пошутил, что может "накостылять" безответственным чиновникам. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:48
2020-07-28T13:52
ситуация на украине
виталий кличко
киев
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, виталий кличко, киев, в мире
КИЕВ, 28 июл – РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко
пришел на заседание Киевского городского совета на костылях и пошутил, что может "накостылять" безответственным чиновникам.
По данным пресс-службы Киевского горсовета, Кличко пришел на заседание во вторник на костылях.
"Рад видеть всех в добром здравии и хорошем настроении! Я сегодня, видите, как пришел... Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя! И не только от коронавируса. Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но ничего, мне не привыкать", - цитирует Кличко пресс-служба горсовета.
Мэр украинской столицы добавил, что пока не сможет быстро ходить и предположил, что это может обрадовать некоторых представителей власти.
"И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Но теперь появилась новая опция для нерадивых - "накостылять", - предупредил градоначальник.