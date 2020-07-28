Путин назвал проект ИТЭР примером международного сотрудничества

Он напомнил, что Россия является одной из стран-основательниц инициативы проекта ИТЭР, который призван внести важный вклад в обеспечение энергетической безопасности человечества, и играет активную роль в воплощении этого проекта в жизнь. В основе проекта ИТЭР лежит разработанная в России концепция установки токамак, отметил российский лидер.

Россия не только стала родоначальницей идеи проекта ИТЭР, но и активно участвует в производстве высокотехнологичного оборудования для этого термоядерного реактора. РФ создает для ИТЭР ключевые компоненты реакторного комплекса и другое высокотехнологичное оборудование. Сверхпроводники, устройства для нагрева термоядерной плазмы — гиротроны (их можно сравнить с гигантскими СВЧ-печами), элементы защиты и диагностики, — всего более 25 уникальных систем находятся в зоне ответственности российских предприятий. За выполнение обязательств российской стороны в проекте ИТЭР отвечает госкорпорация "Росатом". Как неоднократно подчеркивало руководство проекта, Россия выполняет все работы своевременно и в полном объеме.