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Астероид 2009 PQ1 не опасен для Земли, заявила эксперт
Астероид 2009 PQ1 не опасен для Земли, такие небесные тела проходят вблизи планеты достаточно часто, рассказала РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:24
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Астероид 2009 PQ1 не опасен для Земли, заявила эксперт

13:24 28.07.2020
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© NASA / JPL-Caltech/UCLAСерия фотографий астероидов Клото и Лина, снятые телескопом NEOWISE
Серия фотографий астероидов Клото и Лина, снятые телескопом NEOWISE
© NASA / JPL-Caltech/UCLA
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Астероид 2009 PQ1 не опасен для Земли, такие небесные тела проходят вблизи планеты достаточно часто, рассказала РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
Ранее сообщалось со ссылкой на НАСА, что 5 августа к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров. Минимальное расстояние, на которое небесное тело подойдет к планете, в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.
Астероид Лютеция
Вчера, 09:26Сказано в эфире
"Если бы ближе…" Эксперт об опасности приближающегося к Земле астероидаNASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров. В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин рассказал, может ли событие быть потенциально опасным.
"Как и в большинстве подобных случаев, бояться нечего, он пролетает на очень далеком расстоянии", - рассказала она.
Астероид 2009 PQ1 пройдет почти в 4 миллионах километров от планеты. Подобных сближений, по ее словам, достаточно много. "Он полетит дальше, и все будет замечательно", - отметила Ефремова.
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