Астероид 2009 PQ1 не опасен для Земли, заявила эксперт

"Если бы ближе…" Эксперт об опасности приближающегося к Земле астероида NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров. В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин рассказал, может ли событие быть потенциально опасным.