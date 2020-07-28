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Главу Херсонского облсовета будут судить по делу Гандзюк
Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:21
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353
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ситуация на украине, екатерина гандзюк, юрий луценко, херсон, болгария, украина, в мире

Главу Херсонского облсовета будут судить по делу Гандзюк

13:21 28.07.2020
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Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника экс-депутата облсовета Алексея Левина по делу о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора.
Ранее заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко заявил, что следователи завершили расследование по делу о нападении на Гандзюк, заказчиком преступления считают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, дело готовится к передаче в суд.
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"Прокуроры офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
В офисе генпрокурора отметили, что Мангер и экстрадированный на Украину из Болгарии Левин обвиняются в организации "по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшей".
По данным пресс-службы, ранее суд признал виновными и приговорил к лишению свободы пятерых исполнителей нападения на Гандзюк.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины до августа 2019 года, сообщал, что в организации убийства подозревают Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
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Ситуация на УкраинеЕкатерина ГандзюкЮрий ЛуценкоХерсонБолгарияУкраинаВ мире
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