Главу Херсонского облсовета будут судить по делу Гандзюк

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Офис генерального прокурора Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника экс-депутата облсовета Алексея Левина по делу о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк , сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора.

Ранее заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко заявил, что следователи завершили расследование по делу о нападении на Гандзюк, заказчиком преступления считают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, дело готовится к передаче в суд.

"Прокуроры офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В офисе генпрокурора отметили, что Мангер и экстрадированный на Украину из Болгарии Левин обвиняются в организации "по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшей".

По данным пресс-службы, ранее суд признал виновными и приговорил к лишению свободы пятерых исполнителей нападения на Гандзюк.

Ранее Юрий Луценко , занимавший должность генпрокурора Украины до августа 2019 года, сообщал, что в организации убийства подозревают Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть.