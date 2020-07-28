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В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны вылечился от COVID-19
Ветеран Великой Отечественной войны из Волгограда вылечился от коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции главный внештатный специалист гериатр... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:20
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В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны вылечился от COVID-19

13:20 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Волгограда вылечился от коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции главный внештатный специалист гериатр комитета здравоохранения Волгоградской области Олег Кириллов.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 28 июля зарегистрированы 8870 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 92 за последние сутки. Выздоровел 5201 человек, скончался 61.
"Вчера выписали участника Великой Отечественной войны, ему 93 года. Выписали с диагнозом вероятная коронавирусная внебольничная пневмония, выписали с выздоровлением", - сказал Кириллов.
Он отметил, что ветеран прошел курс лечения в больнице, у него было небольшое поражение легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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