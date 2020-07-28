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В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны вылечился от COVID-19
Ветеран Великой Отечественной войны из Волгограда вылечился от коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции главный внештатный специалист гериатр... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:20
2020-07-28T13:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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