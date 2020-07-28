В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны вылечился от COVID-19

ВОЛГОГРАД, 28 июл - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ветеран Великой Отечественной войны из Волгограда вылечился от коронавирусной инфекции , сообщил на пресс-конференции главный внештатный специалист гериатр комитета здравоохранения Волгоградской области Олег Кириллов.

По данным оперштаба, в Волгоградской области на 28 июля зарегистрированы 8870 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 92 за последние сутки. Выздоровел 5201 человек, скончался 61.

"Вчера выписали участника Великой Отечественной войны, ему 93 года. Выписали с диагнозом вероятная коронавирусная внебольничная пневмония, выписали с выздоровлением", - сказал Кириллов.

Он отметил, что ветеран прошел курс лечения в больнице, у него было небольшое поражение легких.