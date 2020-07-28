Кучма вышел из контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Бывший президент Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе

Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ). Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ", — сообщила пресс-служба офиса президента по итогам встречи политиков.

Кучма, в свою очередь, отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", — ответил Зеленский.

По словам источника газеты " Новое время ", причиной ухода стал преклонный возраст экс-президента. Кучме в этом году исполнится 82 года.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе преимущественно обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске , которая за все время приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации, однако перестрелки продолжаются.