Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575039190.html
Кучма вышел из контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:29
владимир зеленский
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
леонид кучма
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155521/26/1555212634_0:257:2913:1896_1400x0_80_0_0_9726fa72ffb2d17a262a5627963e5790.jpg
https://ria.ru/20200520/1571717254.html
Соглашение о вечном прекращении огня подписали. Теперь Кучма может отдыхать. Надеюсь сепаратисты больше не будут нарушать достигнутое перемирие.
306
Зелю сливают все. Может до Нового года не досидеть.
121
64
украина
донбасс
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155521/26/1555212634_0:257:2913:1896_1400x0_80_0_0_9726fa72ffb2d17a262a5627963e5790.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155521/26/1555212634_182:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_73fe65ffd5f237d8fcafa744c3c2445a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155521/26/1555212634_637:0:2685:2048_1400x0_80_0_0_595099125255640f1a279922d73602dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид кучма, минск, в мире

Кучма вышел из контактной группы по Донбассу

13:03 28.07.2020 (обновлено: 16:29 28.07.2020)
32130
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ). Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ", — сообщила пресс-служба офиса президента по итогам встречи политиков.
Кучма, в свою очередь, отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации.
"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", — ответил Зеленский.
По словам источника газеты "Новое время", причиной ухода стал преклонный возраст экс-президента. Кучме в этом году исполнится 82 года.
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе преимущественно обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске, которая за все время приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации, однако перестрелки продолжаются.
Кучма дважды возглавлял киевскую делегацию в контактной группе. Последний согласованный при нем документ подписали на прошлой неделе. Стороны обязались полностью прекратить огонь и ввести дополнительные меры обеспечения перемирия.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
20 мая, 11:22
Зеленский рассказал, что Кучме сложно на переговорах по Донбассу в Минске
66259106727
Обсудить 64
Владимир ЗеленскийУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛеонид КучмаМинскВ мире
Популярные комментарии
Соглашение о вечном прекращении огня подписали. Теперь Кучма может отдыхать. Надеюсь сепаратисты больше не будут нарушать достигнутое перемирие.
28 июля, 13:27
Павел Иванов
14370124131
Зелю сливают все. Может до Нового года не досидеть.
28 июля, 13:04
Арсений Новиков
67384264
Рекомендуем
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Украина встала в неудобную позу
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Иван Сафронов
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Истребитель Су-27СМ
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Появилось видео с места столкновения трех локомотивов в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко переболел COVID-19
Вывеска на офисе компании МТС
МТС первой в России получила лицензию на 5G
Кадр из трейлера к игре Призрак Цусимы
"Орда — это мы". Кому в Китае не понравился самурай с Цусимы
Экс-судья Елена Хахалева
Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Ольга Соколова
"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Тихановская ответила на вопрос, чей Крым
Фрукты и овощи на рынке
Названа серьезная опасность арбуза
Танк украинской армии в Донбассе
Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния