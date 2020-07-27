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В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня
Донбасс и Киев с понедельника должны полностью прекратить огонь и ввести дополнительные меры обеспечения перемирия. Действовать они будут до полного... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:32
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РИА Новости
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В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня

01:23 27.07.2020 (обновлено: 08:32 27.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБойцы ополчения Донбасса
Бойцы ополчения Донбасса
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бойцы ополчения Донбасса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Донбасс и Киев с понедельника должны полностью прекратить огонь и ввести дополнительные меры обеспечения перемирия. Действовать они будут до полного урегулирования конфликта в регионе.
Стороны согласовали и подписали этот пакет в среду на заседании контактной группы. Он включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушения договоренностей. Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.
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Перемирие есть, мира нет

Объявленное с 21 июля прошлого года бессрочное перемирие так и не принесло мир в Донбасс. За год его действия в самопровозглашеной Луганской народной республике в результате обстрелов погибли три мирных жителя, еще 40 были ранены, повреждено 485 жилых домов. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за год украинские силовики почти 3,9 тысячи раз нарушили бессрочное перемирие. В результате обстрелов в республике погибли пятеро мирных жителей, 60 были ранены, повреждено около 800 домов. Об обстрелах своих позиций регулярно заявляли и украинские силовики.
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Киев предлагал согласовать новое перемирие в Донбассе. Донецк и Луганск настаивали, что для реального прекращения огня необходимы действенные меры по обеспечению и контролю перемирия. Среди таких, в частности, называли привлечение к ответственности виновных за нарушение перемирия. Обсуждение этих мер в рамках работы контактной группы по урегулированию конфликта длилось почти пять месяцев. В ДНР обвиняли Киев в нежелании проработать и скрепить подписями список мер обеспечения перемирия.

"Наконец-то после почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля", — заявил по итогам заседания контактной группы полпред России Борис Грызлов.

Меры для обеспечения перемирия

Перечень мер, принятых сторонами конфликта в Донбассе, Донецк и Луганск опубликовали по итогам заседания контактной группы. Он включает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование любых видов летательных аппаратов сторон конфликта, на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
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Кроме того, предусмотрено применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня с уведомлением о них координатора контактной группы. Для реагирования на нарушения режима прекращения огня должен быть создан координационный механизм.

"Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм", — говорится в тексте опубликованных мер.

Отмечается также, что все эти меры "не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными".
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Согласно договоренностям, стороны должны издать приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию. Действовать они начнут с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля до полного урегулирования конфликта в Донбассе.

Шаг к прекращению огня

"Это соглашение — важный шаг на пути к полному, продолжительному и всеобъемлющему прекращению огня, а также выполнению одного из главных решений саммита в "нормандском формате" в Париже. Столь ожидаемое действительное прекращение огня также безусловно облегчило бы тяготы гражданского населения в зоне конфликта", — отметил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр АлбанииЭди Рама.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны полностью соблюдать достигнутые договоренности и "сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые по-прежнему больше всего страдают от продолжающихся боевых действий".
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В МИД России заявили, что рассчитывают на выполнение сторонами конфликта достигнутых договоренностей. В Киеве отметили, что "полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования".

Хрупкие надежды на мир

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что у Киева есть политическая воля к перемирию в Донбассе с 27 июля, а также выразил надежду на взаимность второй стороны. Президент Владимир Зеленский сказал, что достигнутые контактной группой договоренности должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия).

"Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон "нормандской группы", и я верю в то, что все стороны подпишут. Все — это Украина… Франция, Германия, РФ и с 27 (июля - ред.) верю в то, что может наступить тот момент, когда будет устоявшееся прекращение огня", — сказал он на брифинге.

Глава МИД ДНР, представитель республики в контактной группе Наталья Никонорова выразила мнение, что подобным заявлением Киев пытается отменить договоренности о применении дополнительных мер обеспечения прекращения огня. Она напомнила, что документ был подписан не только представителями Киева, Донецка и Луганска, но и "завизирован посредниками переговоров — ОБСЕ и Российской Федерацией".
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"Ключевых подписей — подписей сторон конфликта: ЛНР и ДНР с одной стороны и Украины — с другой — уже достаточно, чтобы реализовать эти обязательства приказами военного командования. Однако Украина выискивает "благовидные предлоги", чтобы озвучить иную позицию по обеспечению реального прекращения огня", — отметил полпред ЛНР в контактной группе, глава МИД республики Владислав Дейнего.
Позже в штабе операции объединенных сил Украины сообщили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
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О своей готовности выполнять согласованные меры обеспечения перемирия в Донбассе заявили в Донецке и Луганске.

"Мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00:01 часов 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. В управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись", — заявил начальник управления Народной милиции ДНР Денис Синенков.

Соответствующий приказ о выполнении дополнительных мер обеспечения режима прекращения огня издали и в ЛНР.
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Российский эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что к договоренностям о мерах обеспечения перемирия в Донбассе нужно относиться с осторожным оптимизмом. Он напомнил, что подписываемые ранее соглашения в том числе о прекращении огня "игнорировалось украинской стороной".

"Этот шаг навстречу друг другу нуждается еще в подтверждении - действительно ли Украина будет выполнять то, что отражено в решениях контактной группы. Мы все это увидим, начиная с понедельника", — отметил Безпалько.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая за все время приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, однако перестрелки продолжаются.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСЦККЛНРДНРАндрей ТарановВладислав ДейнегоМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЛуганскООНУкраинаВ мире
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