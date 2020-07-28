Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

"Яхту продал он, молодец. У нас никогда этой яхты не было. (В) автопарк (Амурской области) мы в этом году купили три "уазика", две "Нивы", и на этом все, у нас там нет ни джипов, ни мерседесов. Два джипа черных, которые есть, по моей просьбе мои же товарищи купили и передали в аренду гаражу за ноль рублей. Два джипа черных Land Cruisere. Мы более чем скромно себя ведем в этой части. Здесь стесняться и бояться нам нечего", - сказал Орлов.