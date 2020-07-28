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https://ria.ru/20200728/1575037912.html
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:11
василий орлов
сергей фургал
амурская область
общество
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https://ria.ru/20200728/1575035275.html
вообще-то это правда - в госсекторе все зарплаты привязаны к зарплате начальника... Не понимаю одного - почему она РАЗНАЯ в разных регионах? Должна быть твердая ставка по должности по всей стране - тогда вопросов не будет
28
Кстати, если установить твердый размер зарплат губернаторов - не будет возможности всяким там фургаловам пиариться и по дешевке "народную" любовь зарабатывать, учитывая, что от бизнеса фургало получа больше, чем от работы губернатором
19
8
амурская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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василий орлов, сергей фургал, амурская область, общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

12:49 28.07.2020 (обновлено: 18:11 28.07.2020)
39875
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
Орлов во время прямого эфира в Instagram сообщил, что в Приамурье стараются применять лучшие практики регионов-соседей и опыт европейской части России.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
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"Сергей Иванович Фургал понизил зарплату губернатора с какой-то большой очень суммы типа миллиона рублей до 400 тысяч рублей, и люди это оценили, считают, что он молодец. Я тоже считаю, что он молодец. У меня зарплата 200 тысяч, я не могу ее опустить. Не потому, что мне не хватает денег, у меня их достаточно. От моей зарплаты зависит вся дальнейшая линейка моих подчиненных. Если у меня будет зарплата меньше, то и все остальные будут получать меньше. Здесь вопрос, сможем ли мы за относительно невысокую зарплату набрать людей компетентных", - высказался Орлов.
Также он прокомментировал продажу хабаровским экс-губернатором правительственной яхты. Яхту приобрело прежнее правительство края, Фургал посчитал ее покупку лишним приобретением, а содержание в 600 тысяч рублей в год - неэффективным использованием денежных средств.
"Яхту продал он, молодец. У нас никогда этой яхты не было. (В) автопарк (Амурской области) мы в этом году купили три "уазика", две "Нивы", и на этом все, у нас там нет ни джипов, ни мерседесов. Два джипа черных, которые есть, по моей просьбе мои же товарищи купили и передали в аренду гаражу за ноль рублей. Два джипа черных Land Cruisere. Мы более чем скромно себя ведем в этой части. Здесь стесняться и бояться нам нечего", - сказал Орлов.
Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил Михаила Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.
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Обсудить 8
Василий ОрловСергей ФургалАмурская областьОбщество
Популярные комментарии
вообще-то это правда - в госсекторе все зарплаты привязаны к зарплате начальника... Не понимаю одного - почему она РАЗНАЯ в разных регионах? Должна быть твердая ставка по должности по всей стране - тогда вопросов не будет
28 июля, 12:51
О Ольга Занкова
2400013
Кстати, если установить твердый размер зарплат губернаторов - не будет возможности всяким там фургаловам пиариться и по дешевке "народную" любовь зарабатывать, учитывая, что от бизнеса фургало получа больше, чем от работы губернатором
28 июля, 12:54
О Ольга Занкова
6000013
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