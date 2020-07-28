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Красота своими руками: массаж лица перешел в онлайн во время пандемии
Москвичка Любовь Лигомина бросила офисную работу и занялась исключительно ручным трудом – массажем лица. До режима самоизоляции она собиралась из небольшого... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:46
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Красота своими руками: массаж лица перешел в онлайн во время пандемии

12:46 28.07.2020
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© Фото : из личного архива Любови ЛигоминойМассажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина
Массажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина
© Фото : из личного архива Любови Лигоминой
Массажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Москвичка Любовь Лигомина бросила офисную работу и занялась исключительно ручным трудом – массажем лица. До режима самоизоляции она собиралась из небольшого кабинета в коворкинге переехать в собственный салон, но вместо этого ей пришлось активно развивать онлайн-услуги и записывать мастер-классы по самомассажу и гимнастике лица.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Лигомина рассказала, как она своими руками делает других красивыми и о том, как пандемия повлияла на ее решение о создании собственно бизнеса.
© Фото : из личного архива Любови ЛигоминойМассажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина
Массажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина
© Фото : из личного архива Любови Лигоминой
Массажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина

Из кадров в фейсфитнес

Любовь Лигомина почти девять лет проработала в отделе кадров крупной компании, начинала с простого HR-менеджера, потом стала руководителем одного из подразделений. Но в какой-то момент поняла, что офисная работа не делает ее счастливой
"Мне захотелось работать руками. Своими руками создавать что-то красивое. Я всегда шила, и сначала собиралась уйти в дизайн одежды. Но выбрала направление массажа лица и самомассажа", - рассказывает девушка.
По ее словам, она всегда интересовалась техниками массажа, сама посещала мастеров, потом прошла обучение и два года назад открыла свой кабинет в одном из коворкингов в Москве. Признается, что не все ее знакомые поняли такую перемену – уйти из компании со стабильной заработной платой, в собственное дело, где доход зависит только от тебя – им казалось каким-то баловством.
"Многие знакомые сначала со скепсисом отнеслись к моему делу, не верили, что это что-то серьезное. Но в этом году, когда у меня появился онлайн-клуб красоты и здоровья, где я каждое утро провожу занятия, они изменили свое мнение", - рассказывает Любовь.
Онлайн-клуб в Instagram девушка открыла в январе, сначала там занималось всего несколько человек – ее знакомые из других городов. Любовь прошла специальное обучение на тренера по гимнастике лица или фейс-фитнеса и в своем клубе она обучает массажу лица и самомассажу.
По ее словам, она отличается от других мастеров индивидуальным подходом к клиенту, тщательно изучает особенности его лицо Говорит, что в массаже как в медицине: важно правильно поставить диагноз и понять, как это исправить.
"У нас есть много возрастных изменений, это не только морщины, это и нависшие веки, отеки, "кольца Венеры" на шее… А еще и психологические проблемы, которые отражаются на лице. Поэтому я сейчас и на телесного терапевта, психолога учусь, чтобы помогать своим клиентам во всех аспектах", - говорит Любовь.
© Фото : из личного архива Любови ЛигоминойМассажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина
Массажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина
© Фото : из личного архива Любови Лигоминой
Массажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина

Ушла в онлайн

Лигомина закрыла кабинет и отменила все очные приемы примерно за неделею до объявления режима самоизоляции в Москве. Говорит, что внимательно следила за новостями и решила обезопасить не столько себя, сколько своих клиентов.
"Конечно, я потеряла заработок. Мой доход в первый месяц самоизоляции уменьшился раза в четыре. Чтобы хоть что-то получать, я стала активно развивать свой онлайн-клуб, проводила марафоны и мастер-классы, продавала короткие курсы по самомассажу. И потихоньку доход выровнялся", - рассказывает девушка
Конечно, признается Люба, заработок от онлайн-занятий не достиг уровня очной работы, не все клиенты оказались готовы перейти на виртуальные курсы. Только 20% от общего количества женщин согласились вступить в ее клуб. Но, несмотря на собственные сложности, во время ограничений из-за коронавируса, Лигомина не стала повышать цены на свои услуги, понимая, что в непростой ситуации оказались и ее клиенты. Помогла остаться на плаву и государственная поддержка. Как самозанятая, мастер массажа получила субсидию в размере уплаченных налогов за 2019 год.
До пандемии у девушки были большие планы, она собирались стать индивидуальным предпринимателем и открыть собственный салон-кабинет.
"В начале марта искала себе кабинет, я поняла, какого клиента я хочу и как я хочу оказывать ему услугу. В коворкинге мне постоянно чего-то не хватало - какой-то атрибутики, вкусного чая после массажа предложить посетителю. Я решила, что не хочу зависеть от арендодателя. Но хорошо, что я тогда не сняла помещение. Очень сложно было бы теперь", - говорит Любовь.
© Фото : из личного архива Любови ЛигоминойМассажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина
Массажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина
© Фото : из личного архива Любови Лигоминой
Массажист и фейсфитнес-тренер Любовь Лигомина

Клиенты ждали

Несмотря на работу онлайн-клуба, все клиенты ждали возобновления встреч вживую с мастером. Лигомина буквально на следующий же день после снятия режима самоизоляции начала вести прием. Конечно, с соблюдением всех требования Роспотребнадзора – с использование дезинфицирующих средств и маски. Первые две недели отбоя от клиентов не было, работать приходилось без перерыва. Сейчас, говорит Любовь, она уже работает в том темпе, как и до самоизоляции: принимает по 3-4 человека в день. По ее словам, уровень дохода в июне-июле достиг допандемических показателей. Но успокаиваться на этом она не собирается.
"У меня есть планы, но пока не буду рассказывать. Да, я по-прежнему, хочу свой кабинет, но разумно подхожу к этому. Я сейчас не делаю рекламу на офлайн-услуги вообще, потому что намерена развивать онлайн-направление. Ведь говорят, что ожидается вторая волна, на всякий случай", - сказал Лигомина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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