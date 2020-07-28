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В Кремле прокомментировали решение суда в отношении журналиста Френкеля
Судебное решение по журналисту Давиду Френкелю видели в Кремле: было проведено расследование, и суд установил факт неповиновения полиции, рассказал... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:29
гумвд
элла памфилова
дмитрий песков
дзержинский
санкт-петербург
происшествия
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дзержинский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
гумвд, элла памфилова, дмитрий песков, дзержинский, санкт-петербург, происшествия

В Кремле прокомментировали решение суда в отношении журналиста Френкеля

12:29 28.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Судебное решение по журналисту Давиду Френкелю видели в Кремле: было проведено расследование, и суд установил факт неповиновения полиции, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал Френкеля на 2,5 тысячи рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке.
"Мы видели это судебное решение. Разумеется, определенное расследование предшествовало вынесению вердикта. Если я не ошибаюсь, там речь идет о неповиновении сотрудникам органов правопорядка. Вот этот акт неповиновения был зафиксирован", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием расследования в отношении Френкеля.
На замечание, что нет информации о деле против сотрудника полиции, Песков ответил: "Здесь я не могут ничего сказать. Этой информацией я не располагаю. Мы не ведем такие расследования".
Ранее Френкель заявил, что 1 июля на избирательном участке в Петербурге полицейский сломал ему руку. В ГУМВД сообщили, что нападения на журналиста не было, его вывели из помещения, потому что он мешал работе комиссии. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова дала поручение главе петербургского избиркома Виктору Миненко разобраться в ситуации. В Кремле тогда призвали тщательно расследовать инцидент с корреспондентом и фотографом "Медиазоны".
Кремлевская набережная в Москве
2 июля, 13:03Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом Френкелем
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ГУМВДЭлла ПамфиловаДмитрий ПесковДзержинскийСанкт-ПетербургПроисшествия
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