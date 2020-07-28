В Кремле прокомментировали решение суда в отношении журналиста Френкеля

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Судебное решение по журналисту Давиду Френкелю видели в Кремле: было проведено расследование, и суд установил факт неповиновения полиции, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал Френкеля на 2,5 тысячи рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке.
"Мы видели это судебное решение. Разумеется, определенное расследование предшествовало вынесению вердикта. Если я не ошибаюсь, там речь идет о неповиновении сотрудникам органов правопорядка. Вот этот акт неповиновения был зафиксирован", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием расследования в отношении Френкеля.
На замечание, что нет информации о деле против сотрудника полиции, Песков ответил: "Здесь я не могут ничего сказать. Этой информацией я не располагаю. Мы не ведем такие расследования".
Ранее Френкель заявил, что 1 июля на избирательном участке в Петербурге полицейский сломал ему руку. В ГУМВД сообщили, что нападения на журналиста не было, его вывели из помещения, потому что он мешал работе комиссии. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова дала поручение главе петербургского избиркома Виктору Миненко разобраться в ситуации. В Кремле тогда призвали тщательно расследовать инцидент с корреспондентом и фотографом "Медиазоны".