В Кремле прокомментировали решение суда в отношении журналиста Френкеля

"Мы видели это судебное решение. Разумеется, определенное расследование предшествовало вынесению вердикта. Если я не ошибаюсь, там речь идет о неповиновении сотрудникам органов правопорядка. Вот этот акт неповиновения был зафиксирован", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием расследования в отношении Френкеля.

На замечание, что нет информации о деле против сотрудника полиции, Песков ответил: "Здесь я не могут ничего сказать. Этой информацией я не располагаю. Мы не ведем такие расследования".