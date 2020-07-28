Поезда из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону запустят в августе

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Оператор поездов в Адлер и Оператор поездов в Крым - частная компания "Грандсервисэкспресс" (ГСЭ) в августе запускает поезда "Таврия" из Симферополя Ростов-на-Дону , сообщила компания.

Екатеринбургом, Евпаторию. Поезда ГСЭ "Таврия" уже связывают Симферополь с Москвой , Кисловодском, Вологдой Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом , также поезда отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова

"Работая над улучшением транспортной доступности регионов по двум берегам Керченского пролива, компания "Грандсервисэкспресс" запускает новые маршруты поездов "Таврия", которые с августа свяжут Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону. Двухгруппные поезда из Симферополя будут курсировать раз в три дня и следовать в разные пункты назначения под одним номером поезда до станции Разъезд 9 км. Далее каждая из групп вагонов следует самостоятельно и имеет свой номер в графике движения поездов", - говорится в сообщении компании.

Первый состав двухгруппного поезда "Таврия" № 315/316 Симферополь - Адлер с купейными и плацкартными вагонами отправится 11 августа в 19:10 с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Адлер на следующий день в 16:42, в Ростов-на-Дону в 11:56. В состав поезда Симферополь - Адлер также входят вагоны поезда № 415/416 с конечным пунктом прибытия Ростов-на-Дону. На станции Разъезд 9 км поезд из Симферополя делает остановку, после которой один состав трансформируется в два, один из которых продолжает следовать в Адлер, другой направляется в Ростов-на-Дону.

Поезд № 315/316 Симферополь - Адлер проследует через Краснодар , Горячий Ключ, Туапсе , Лазаревское и Сочи . Время в пути - 19 часов. Поезд № 415/416 сообщением Симферополь - Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская. Общее время в пути из Симферополя до станции Ростов-Главный составит 15 часов.