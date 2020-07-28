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Поезда из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону запустят в августе
Оператор поездов в Крым - частная компания "Грандсервисэкспресс" (ГСЭ) в августе запускает поезда "Таврия" из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону, сообщила... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Поезда из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону запустят в августе

12:26 28.07.2020 (обновлено: 12:28 28.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожный вокзал в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Оператор поездов в Крым - частная компания "Грандсервисэкспресс" (ГСЭ) в августе запускает поезда "Таврия" из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону, сообщила компания.
Поезда ГСЭ "Таврия" уже связывают Симферополь с Москвой, Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом, Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом, также поезда отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова в Евпаторию.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
3 июля, 17:36
Оператор поездов в Крым запускает новый маршрут
"Работая над улучшением транспортной доступности регионов по двум берегам Керченского пролива, компания "Грандсервисэкспресс" запускает новые маршруты поездов "Таврия", которые с августа свяжут Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону. Двухгруппные поезда из Симферополя будут курсировать раз в три дня и следовать в разные пункты назначения под одним номером поезда до станции Разъезд 9 км. Далее каждая из групп вагонов следует самостоятельно и имеет свой номер в графике движения поездов", - говорится в сообщении компании.
Первый состав двухгруппного поезда "Таврия" № 315/316 Симферополь - Адлер с купейными и плацкартными вагонами отправится 11 августа в 19:10 с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Адлер на следующий день в 16:42, в Ростов-на-Дону в 11:56. В состав поезда Симферополь - Адлер также входят вагоны поезда № 415/416 с конечным пунктом прибытия Ростов-на-Дону. На станции Разъезд 9 км поезд из Симферополя делает остановку, после которой один состав трансформируется в два, один из которых продолжает следовать в Адлер, другой направляется в Ростов-на-Дону.
Поезд № 315/316 Симферополь - Адлер проследует через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Время в пути - 19 часов. Поезд № 415/416 сообщением Симферополь - Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская. Общее время в пути из Симферополя до станции Ростов-Главный составит 15 часов.
"Билеты на новые направления будут доступны на официальном сайте компании-перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении "ГСЭ Билеты", также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж до конца текущей недели", - добавляется в сообщении.
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