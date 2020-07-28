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Матвиенко попросила ГП усилить контроль в сфере экологии
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Генпрокуратуру разобраться с причинами аварии в Норильске, официальное письмо сенатор направила на имя генерального... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:12
разлив дизельного топлива в норильске
игорь краснов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
совет федерации рф
валентина матвиенко
генеральная прокуратура рф
норильск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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разлив дизельного топлива в норильске, игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф, валентина матвиенко, генеральная прокуратура рф, норильск, общество

Матвиенко попросила ГП усилить контроль в сфере экологии

12:23 28.07.2020 (обновлено: 14:12 28.07.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Генпрокуратуру разобраться с причинами аварии в Норильске, официальное письмо сенатор направила на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
В документе отмечается, что в результате экологической катастрофы 29 мая в Норильске "были нарушены конституционные права местных жителей, причинен непоправимый вред территориям традиционного природопользования и ресурсам традиционного жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Севера, их традиционному образу жизни".
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"Чрезвычайные ситуации техногенного характера происходят в Норильском промышленном районе с определенной периодичностью, что говорит о необходимости принятия системных мер по обеспечению экологической безопасности", - подчеркнула Матвиенко.
Сенатор обратила внимание генерального прокурора РФ на необходимость принять меры "прокурорского реагирования в целях выявления причин разлива нефтепродуктов и привлечения виновных к наказаниям в соответствии с действующим законодательством".
Глава верхней палаты парламента также считает необходимым осуществить прокурорский надзор за целевым использованием средств, которые будут перечислены ПАО "ГМК "Норильский никель" в счет возмещения причиненного экологического ущерба. "Указанные средства должны расходоваться целевым образом на ликвидацию последствий произошедшей экологической катастрофы", - указала она.
"В целях недопущения повторения подобных чрезвычайных ситуаций прошу вас усилить надзор за соблюдением экологического законодательства, в том числе при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в городе Норильске. Прошу также наладить систему регулярных проверок принимаемых мер по устранению экологических, экономических и социальных последствий для катастрофы региона, включая осуществляемые ПАО "ТМК "Норильский никель" меры, направленные на внедрение современных технологий производства", - говорится в письме председателя СФ.
Матвиенко также отметила, что по имеющейся в Совете Федерации информации, Норильский промышленный район вынужден справляться не только с последствиями экологической катастрофы, но и "с накопившимися социальными и инфраструктурными проблемами". "Многие социальные объекты жилищно-коммунального хозяйства и дорожная сеть – в неудовлетворительном состоянии", - подчеркивает спикер.
"По данному вопросу Совет Федерации работает с правительством РФ и администрацией Красноярского края", - сказал журналистам глава конституционного комитета СФ, сенатор от региона Андрей Клишас.
По словам парламентария, приоритетом для Совета Федерации является учет интересов норильчан и устранение всех последствий экологической катастрофы в Норильске, а также "сохранение поступлений в бюджет Красноярского края".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИгорь КрасновФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоГенеральная прокуратура РФНорильскОбщество
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