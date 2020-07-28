Матвиенко попросила ГП усилить контроль в сфере экологии

В документе отмечается, что в результате экологической катастрофы 29 мая в Норильске "были нарушены конституционные права местных жителей, причинен непоправимый вред территориям традиционного природопользования и ресурсам традиционного жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Севера, их традиционному образу жизни".

"Чрезвычайные ситуации техногенного характера происходят в Норильском промышленном районе с определенной периодичностью, что говорит о необходимости принятия системных мер по обеспечению экологической безопасности", - подчеркнула Матвиенко.

Сенатор обратила внимание генерального прокурора РФ на необходимость принять меры "прокурорского реагирования в целях выявления причин разлива нефтепродуктов и привлечения виновных к наказаниям в соответствии с действующим законодательством".

Глава верхней палаты парламента также считает необходимым осуществить прокурорский надзор за целевым использованием средств, которые будут перечислены ПАО " ГМК "Норильский никель" в счет возмещения причиненного экологического ущерба. "Указанные средства должны расходоваться целевым образом на ликвидацию последствий произошедшей экологической катастрофы", - указала она.

"В целях недопущения повторения подобных чрезвычайных ситуаций прошу вас усилить надзор за соблюдением экологического законодательства, в том числе при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в городе Норильске. Прошу также наладить систему регулярных проверок принимаемых мер по устранению экологических, экономических и социальных последствий для катастрофы региона, включая осуществляемые ПАО "ТМК "Норильский никель" меры, направленные на внедрение современных технологий производства", - говорится в письме председателя СФ.

Матвиенко также отметила, что по имеющейся в Совете Федерации информации, Норильский промышленный район вынужден справляться не только с последствиями экологической катастрофы, но и "с накопившимися социальными и инфраструктурными проблемами". "Многие социальные объекты жилищно-коммунального хозяйства и дорожная сеть – в неудовлетворительном состоянии", - подчеркивает спикер.

"По данному вопросу Совет Федерации работает с правительством РФ и администрацией Красноярского края", - сказал журналистам глава конституционного комитета СФ, сенатор от региона Андрей Клишас.

По словам парламентария, приоритетом для Совета Федерации является учет интересов норильчан и устранение всех последствий экологической катастрофы в Норильске, а также "сохранение поступлений в бюджет Красноярского края".

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.