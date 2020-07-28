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Республика Саха (Якутия)
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В Якутии восемь лесных пожаров находятся вблизи населенных пунктов
Восемь лесных пожаров в Якутии находятся вблизи населенных пунктов, наиболее опасная ситуация сложилась в Среднеколымском районе, сообщила во вторник... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:19
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
айсен николаев
владимир путин
происшествия
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природные пожары в россии, айсен николаев, владимир путин, происшествия

В Якутии восемь лесных пожаров находятся вблизи населенных пунктов

12:19 28.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Лесной пожар в Якутии
ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Восемь лесных пожаров в Якутии находятся вблизи населенных пунктов, наиболее опасная ситуация сложилась в Среднеколымском районе, сообщила во вторник пресс-служба администрации главы и правительства республики.
На территории региона действует режим ЧС из-за лесных пожаров.
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"Глава республики сообщил, что из 22 пожаров, которые тушат на территории 11 районов республики, восемь действуют в непосредственной близости от населённых пунктов. Также четыре из них тушатся в зоне контроля, так как в последующем они могут представлять угрозу для населённых пунктов", - рассказали в пресс-службе.
Во время ежедневного брифинга оперативного штаба глава республики Айсен Николаев отметил, что большую помощь в борьбе с пожарами оказывают федеральные власти. "Из федерального бюджета дополнительно выделены практически полмиллиарда рублей на решение задач по оперативному тушению пожаров. Также принято решение о бесплатном питании за счёт федерального бюджета тех, кто занят на тушении пожаров. Это те решения, о которых я просил нашего президента Владимира Владимировича Путина. Благодаря его личной поддержке очень важный для республики вопрос наконец-то решился", - цитируются в сообщении слова Николаева.
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Во вторник, по его словам, ситуация обострилась в Среднеколымском районе. "К сожалению, из-за сильной задымлённости борт вчера не смог вылететь на тушение пожаров, но надеемся, что в ближайшие сутки он выполнит свою работу. Сейчас наиболее тяжелая ситуация по Среднеколымскому району, где действуют пять пожаров, которые могут угрожать населённым пунктам. Принято решение о переброске дополнительных сил в этом улусе", - сообщил Николаев.
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают об ухудшении в ближайшие две недели ситуации с природными пожарами на территории Якутии из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков.
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Республика Саха (Якутия)Природные пожары в РоссииАйсен НиколаевВладимир ПутинПроисшествия
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