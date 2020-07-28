В Якутии восемь лесных пожаров находятся вблизи населенных пунктов

ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Восемь лесных пожаров в Якутии находятся вблизи населенных пунктов, наиболее опасная ситуация сложилась в Среднеколымском районе, сообщила во вторник пресс-служба администрации главы и правительства республики.

На территории региона действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

"Глава республики сообщил, что из 22 пожаров, которые тушат на территории 11 районов республики, восемь действуют в непосредственной близости от населённых пунктов. Также четыре из них тушатся в зоне контроля, так как в последующем они могут представлять угрозу для населённых пунктов", - рассказали в пресс-службе.

Во время ежедневного брифинга оперативного штаба глава республики Айсен Николаев отметил, что большую помощь в борьбе с пожарами оказывают федеральные власти. "Из федерального бюджета дополнительно выделены практически полмиллиарда рублей на решение задач по оперативному тушению пожаров. Также принято решение о бесплатном питании за счёт федерального бюджета тех, кто занят на тушении пожаров. Это те решения, о которых я просил нашего президента Владимира Владимировича Путина . Благодаря его личной поддержке очень важный для республики вопрос наконец-то решился", - цитируются в сообщении слова Николаева.

Во вторник, по его словам, ситуация обострилась в Среднеколымском районе. "К сожалению, из-за сильной задымлённости борт вчера не смог вылететь на тушение пожаров, но надеемся, что в ближайшие сутки он выполнит свою работу. Сейчас наиболее тяжелая ситуация по Среднеколымскому району, где действуют пять пожаров, которые могут угрожать населённым пунктам. Принято решение о переброске дополнительных сил в этом улусе", - сообщил Николаев.