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В США мэры просят запретить отправку силовиков в города без согласования
Мэры Портленда, Сиэтла, Вашингтона, Чикаго, Канзас-Сити и Альбукерке призвали партийных лидеров в американском конгрессе принять закон, признающий незаконными... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:05
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, сша, в мире

В США мэры просят запретить отправку силовиков в города без согласования

11:57 28.07.2020 (обновлено: 12:05 28.07.2020)
639
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Портленда Тед Уилер разговаривает с протестующими у Центра правосудия округа Малтнома.
Мэр Портленда Тед Уилер разговаривает с протестующими у Центра правосудия округа Малтнома.
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мэры Портленда, Сиэтла, Вашингтона, Чикаго, Канзас-Сити и Альбукерке призвали партийных лидеров в американском конгрессе принять закон, признающий незаконными решения федеральных властей об отправке силовиков в города против воли местных властей.
"Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу неизменную обеспокоенность и несогласие с потенциальной отправкой федеральных войск и сил в защитном снаряжении для борьбы с беспорядками на улицы наших городов без консультации с местными властями и вопреки нашей конкретной просьбе. Мы призываем конгресс принять закон, который четко определял бы, что такие действия незаконны и противоречивы", - говорится в письме, который разместил в своем Twitter-аккаунте мэр Портленда Тед Уилер. Обращение адресовано спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру, главе республиканского большинства в сенате Митчелу Макконеллу и лидеру республиканского меньшинства в палате представителей Кевину Маккарти.
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
27 июля, 15:31
В Портленде в акциях протеста участвовали несколько сотен человек
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США. В понедельник издание Washington Post сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа на фоне растущего количества протестующих и ночных столкновений собирается направить больше федеральных агентов в Портленд.
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
27 июля, 13:42Сказано в эфире
Американист: беспорядки в США продлятся долго по одной простой причинеВ Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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