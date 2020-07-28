Матвиенко направила обращение генпрокурору по ситуации в Норильске

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском

"По итогам обсуждения на пленарном заседании Совфеда 24 июля спикер СФ Валентина Матвиенко направила обращение палаты генпрокурору Краснову по ситуации в Норильске", - сказал сенатор.

Клишас отметил, что поручения также даны профильным комитетам Совета Федерации. "Вопрос находится на личном контроле председателя Совфеда", - подчеркнул он.

В ходе пленарного заседания Матвиенко отметила, что Совет Федерации обратится в Генпрокуратуру , чтобы было проведено тщательное разбирательство, почему не было профилактических мер, кто допустил аварию.

По ее словам, все виновные должны понести очень серьезные наказания. Она возмутилась тем, что руководство компании замалчивало размер катастрофы, в итоге был нанесен значительные экологический ущерб природе.

Сенаторы намерены попросить Генпрокуратуру вынести соответствующий вердикт не только по этой аварии, а вообще "в целом по экологической обстановке в сфере влияния "Норникеля".

Матвиенко также поручила профильным комитетам СФ провести выездное заседание в Норильске, на котором могли бы присутствовать акционеры "Норникеля".

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.