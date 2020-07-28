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Матвиенко направила обращение генпрокурору по ситуации в Норильске
Совет Федерации направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске, сообщил РИА Новости глава конституционного... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:27
игорь краснов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
совет федерации рф
происшествия
разлив дизельного топлива в норильске
валентина матвиенко
норильск
политика
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РИА Новости
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353
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игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф, происшествия, разлив дизельного топлива в норильске, валентина матвиенко, норильск, политика

Матвиенко направила обращение генпрокурору по ситуации в Норильске

11:52 28.07.2020 (обновлено: 12:27 28.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Совет Федерации направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"По итогам обсуждения на пленарном заседании Совфеда 24 июля спикер СФ Валентина Матвиенко направила обращение палаты генпрокурору Краснову по ситуации в Норильске", - сказал сенатор.
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Клишас отметил, что поручения также даны профильным комитетам Совета Федерации. "Вопрос находится на личном контроле председателя Совфеда", - подчеркнул он.
В ходе пленарного заседания Матвиенко отметила, что Совет Федерации обратится в Генпрокуратуру, чтобы было проведено тщательное разбирательство, почему не было профилактических мер, кто допустил аварию.
По ее словам, все виновные должны понести очень серьезные наказания. Она возмутилась тем, что руководство компании замалчивало размер катастрофы, в итоге был нанесен значительные экологический ущерб природе.
Сенаторы намерены попросить Генпрокуратуру вынести соответствующий вердикт не только по этой аварии, а вообще "в целом по экологической обстановке в сфере влияния "Норникеля".
Матвиенко также поручила профильным комитетам СФ провести выездное заседание в Норильске, на котором могли бы присутствовать акционеры "Норникеля".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Игорь КрасновФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Совет Федерации РФПроисшествияРазлив дизельного топлива в НорильскеВалентина МатвиенкоНорильскПолитика
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