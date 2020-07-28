В Нур-Султане отменили праздничный намаз на Курбан-байрам из-за COVID-19

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 526 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заражений достигло 84 648. Число выздоровевших пациентов превышает 52,5 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса. Кабинет министров Казахстана с 5 июля ввел в стране двухнедельный карантин из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, позже введенные ограничения были продлены по 2 августа.

"В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией 31 июля праздничные молитвы айт намаз в мечетях города проводиться не будут, праздник пройдет в формате онлайн", - сказал представитель акимата (мэрии).

Курбан-байрам - мусульманский праздник окончания хаджа, один из главных праздников верующих. В этому году он выпал на 31 июля. В Казахстане запустили сайт, где можно сделать заказ на жертвоприношение, там же нуждающиеся могут подать заявку на получение жертвенного мяса. В республике из-за коронавируса действует запрет на посещение прихожанами религиозных объектов, а также на проведение массовых мероприятий.