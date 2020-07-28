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Религия и мировоззрение
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В Нур-Султане отменили праздничный намаз на Курбан-байрам из-за COVID-19
Праздничного намаза (молитвы) 31 июля по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам в столице Казахстана не будет из-за коронавируса, сообщили во вторник в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:36
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коронавирус covid-19, нур-султан, новости - религия и мировоззрение, казахстан, в мире

В Нур-Султане отменили праздничный намаз на Курбан-байрам из-за COVID-19

11:36 28.07.2020
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Мечеть Нур Астана в Нур-Султане
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Мечеть "Нур Астана" в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 28 июл - РИА Новости. Праздничного намаза (молитвы) 31 июля по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам в столице Казахстана не будет из-за коронавируса, сообщили во вторник в администрации Нур-Султана.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 526 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заражений достигло 84 648. Число выздоровевших пациентов превышает 52,5 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса. Кабинет министров Казахстана с 5 июля ввел в стране двухнедельный карантин из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, позже введенные ограничения были продлены по 2 августа.
"В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией 31 июля праздничные молитвы айт намаз в мечетях города проводиться не будут, праздник пройдет в формате онлайн", - сказал представитель акимата (мэрии).
Курбан-байрам - мусульманский праздник окончания хаджа, один из главных праздников верующих. В этому году он выпал на 31 июля. В Казахстане запустили сайт, где можно сделать заказ на жертвоприношение, там же нуждающиеся могут подать заявку на получение жертвенного мяса. В республике из-за коронавируса действует запрет на посещение прихожанами религиозных объектов, а также на проведение массовых мероприятий.
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
27 июля, 15:10Сказано в эфире
В Совете муфтиев России рассказали об ограничениях на Курбан-байрамМусульманский праздник Курбан-байрам будет сопровождаться рядом ограничений из-за коронавируса. Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов объяснил в интервью радио Sputnik, с чем именно придется столкнуться верующим.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Нур-СултанНовости - Религия и мировоззрениеКазахстанВ мире
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