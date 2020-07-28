Якутия получит из федерального бюджета почти шесть миллиардов рублей

ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Объем дополнительных средств, получаемых Якутией из федерального бюджета, составил около 6 миллиардов рублей, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина в Telegram.
"Почти 6 миллиардов рублей - таков общий объем дополнительных средств, которые получит Якутия из федерального центра благодаря планомерной работе руководства республики в лице главы региона Айсена Николаева", - рассказала вице-премьер.
Балабкина отметила, что по итогам рабочей поездки главы Якутии в Москву, состоявшейся на прошлой неделе, стало известно, что республика получит дополнительно от федерального центра порядка 1 миллиарда рублей: около 480 миллионов - на тушение лесных пожаров, 263 миллиона рублей - на школу в 203-м микрорайоне города Якутска и 248 миллионов - на дороги.
"Вчера в социальных сетях Айсен Николаев сообщил еще одну новость по теме: правительство России выделило Якутии более 4,9 миллиарда рублей на компенсацию снижения доходов. Глава отметил, что это является итогом встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым и первым заместителем министра финансов РФ Леонидом Горниным, которая была посвящена методике распределения средств между регионами", - добавила зампред.