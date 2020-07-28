Посол Эфиопии: необходимости в участии США в переговорах по плотине нет

Он напомнил, что США ранее выступали на трехсторонних переговорах, некоторые раунды которых проходили в Вашингтоне , в роли наблюдателя. "С самого начала США не были посредником. США выступали в качестве наблюдателя. Сейчас нет никакой необходимости для участия США, поскольку переговоры проходят под эгидой Африканского союза. Африканским проблемам - африканское решение", - сказал дипломат.

Аргау подчеркнул, что "лучший формат переговоров по плотине – при посредничестве Африканского союза". "Участие других игроков нам не нужно", - указал он.

По его мнению, "нет причин выносить эти трёхсторонние переговоры за пределы Африки". " Следующий раунд переговоров будет объявлен председателем Африканского союза, президентом ЮАР . Они могут пройти в Каире, Аддис-Абебе, Хартуме", - уточнил он.

При этом Аргау добавил, что большая часть событий, касающихся плотины, происходят в Аддис-Абебе, поэтому лучше проводить эти встречи в эфиопской столице. "Тем не менее, исходя из прошлого опыта, мы можем встречаться в столицах трёх стран", - отметил он.

Египет , Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине на Ниле. С начала июля диалог идет при посредничестве Африканского союза.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.