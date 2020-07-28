https://ria.ru/20200728/1575029333.html
Посол Эфиопии: необходимости в участии США в переговорах по плотине нет
Необходимости участия США в переговорах между Аддис-Абебой, Хартумом и Каиром по строящейся на Голубом Ниле плотине "Возрождение" (Grand Ethiopian Renaissance... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:21
2020-07-28T11:21
алемайеху тегену
судан
сша
египет
эфиопия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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алемайеху тегену, судан, сша, египет, эфиопия, в мире
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
Необходимости участия США
в переговорах между Аддис-Абебой
, Хартумом и Каиром
по строящейся на Голубом Ниле
плотине "Возрождение" (Grand Ethiopian Renaissance Dam - GERD) нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии
в России Алемайеху Тегену
Аргау.
Он напомнил, что США ранее выступали на трехсторонних переговорах, некоторые раунды которых проходили в Вашингтоне
, в роли наблюдателя. "С самого начала США не были посредником. США выступали в качестве наблюдателя. Сейчас нет никакой необходимости для участия США, поскольку переговоры проходят под эгидой Африканского союза. Африканским проблемам - африканское решение", - сказал дипломат.
Аргау подчеркнул, что "лучший формат переговоров по плотине – при посредничестве Африканского союза". "Участие других игроков нам не нужно", - указал он.
По его мнению, "нет причин выносить эти трёхсторонние переговоры за пределы Африки". " Следующий раунд переговоров будет объявлен председателем Африканского союза, президентом ЮАР
. Они могут пройти в Каире, Аддис-Абебе, Хартуме", - уточнил он.
При этом Аргау добавил, что большая часть событий, касающихся плотины, происходят в Аддис-Абебе, поэтому лучше проводить эти встречи в эфиопской столице. "Тем не менее, исходя из прошлого опыта, мы можем встречаться в столицах трёх стран", - отметил он.
Египет
, Эфиопия и Судан
в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине на Ниле. С начала июля диалог идет при посредничестве Африканского союза.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.