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Посол Эфиопии: необходимости в участии США в переговорах по плотине нет
Необходимости участия США в переговорах между Аддис-Абебой, Хартумом и Каиром по строящейся на Голубом Ниле плотине "Возрождение" (Grand Ethiopian Renaissance... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:21
алемайеху тегену
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эфиопия
в мире
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алемайеху тегену, судан, сша, египет, эфиопия, в мире

Посол Эфиопии: необходимости в участии США в переговорах по плотине нет

11:21 28.07.2020
373
© REUTERS / Satellite image ©2020 Maxar TechnologiesПлотина "Возрождение" на Голубом Ниле в Эфиопии
Плотина Возрождение на Голубом Ниле в Эфиопии
© REUTERS / Satellite image ©2020 Maxar Technologies
Плотина "Возрождение" на Голубом Ниле в Эфиопии. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Необходимости участия США в переговорах между Аддис-Абебой, Хартумом и Каиром по строящейся на Голубом Ниле плотине "Возрождение" (Grand Ethiopian Renaissance Dam - GERD) нет, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау.
Он напомнил, что США ранее выступали на трехсторонних переговорах, некоторые раунды которых проходили в Вашингтоне, в роли наблюдателя. "С самого начала США не были посредником. США выступали в качестве наблюдателя. Сейчас нет никакой необходимости для участия США, поскольку переговоры проходят под эгидой Африканского союза. Африканским проблемам - африканское решение", - сказал дипломат.
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау
Вчера, 11:09
Посол Эфиопии прокомментировал ситуацию вокруг плотины "Возрождение"
Аргау подчеркнул, что "лучший формат переговоров по плотине – при посредничестве Африканского союза". "Участие других игроков нам не нужно", - указал он.
По его мнению, "нет причин выносить эти трёхсторонние переговоры за пределы Африки". " Следующий раунд переговоров будет объявлен председателем Африканского союза, президентом ЮАР. Они могут пройти в Каире, Аддис-Абебе, Хартуме", - уточнил он.
При этом Аргау добавил, что большая часть событий, касающихся плотины, происходят в Аддис-Абебе, поэтому лучше проводить эти встречи в эфиопской столице. "Тем не менее, исходя из прошлого опыта, мы можем встречаться в столицах трёх стран", - отметил он.
Египет, Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине на Ниле. С начала июля диалог идет при посредничестве Африканского союза.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Строительство плотины Возрождение на Ниле в Эфиопии
Вчера, 11:14
Египту и Судану не грозит засуха из-за плотины, заявил посол Эфиопии
3190001
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Алемайеху ТегенуСуданСШАЕгипетЭфиопияВ мире
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