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Посол Эфиопии прокомментировал ситуацию вокруг плотины "Возрождение"
Военный конфликт Эфиопии с Египтом из-за разногласий по строящейся на Голубом Ниле плотине "Возрождение" (Grand Ethiopian Renaissance Dam - GERD) нереален,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:03
алемайеху тегену
возрождение
египет
эфиопия
в мире
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алемайеху тегену, возрождение, египет, эфиопия, в мире

Посол Эфиопии прокомментировал ситуацию вокруг плотины "Возрождение"

11:09 28.07.2020 (обновлено: 12:03 28.07.2020)
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© Фото : МГИМО/Александра РайковаПосол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау
© Фото : МГИМО/Александра Райкова
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Военный конфликт Эфиопии с Египтом из-за разногласий по строящейся на Голубом Ниле плотине "Возрождение" (Grand Ethiopian Renaissance Dam - GERD) нереален, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау.
"Нет. Мой ответ – нет", - ответил Аргау на вопрос, возможен ли реальный военный конфликт в регионе из-за напряженности в переговорах по GERD.
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"Сейчас трехсторонние переговоры (по плотине - ред.) идут под эгидой Африканского союза, и я думаю, все проблемы будут очень скоро сняты. GERD не является причиной для конфликта. Плотина - это ценный объект для региона. Это источник сотрудничества, а не конфликта", - сказал дипломат.
Кроме того, Аргау отметил, что обращение Египта в Совет Безопасности ООН с просьбой вмешаться в трехсторонние переговоры по плотине было "бессмысленно, бесполезно". "Строительство плотины - это вопрос развития, а не вопрос безопасности, вопрос Эфиопии, региональный вопрос. Он пойдет во благо Африки, во благо Эфиопии. Совет Безопасности не обсуждает такие вопросы. Плотина не несёт угрозы безопасности, поэтому с самого начала обращение в СБ ООН не было поддержано Эфиопией", - пояснил посол Эфиопии.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
Египет, Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине на Ниле. С начала июля диалог идет при посредничестве Африканского союза.
Ранее Каир официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся плотине, "чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы". В Египте заявили, что пошли на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>.
Строительство плотины Возрождение на Ниле в Эфиопии
15 июля, 08:00
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Алемайеху ТегенуВозрождениеЕгипетЭфиопияВ мире
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