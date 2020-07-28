Посол Эфиопии прокомментировал ситуацию вокруг плотины "Возрождение"

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Военный конфликт Военный конфликт Эфиопии Египтом из-за разногласий по строящейся на Голубом Ниле плотине "Возрождение" (Grand Ethiopian Renaissance Dam - GERD) нереален, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау

"Нет. Мой ответ – нет", - ответил Аргау на вопрос, возможен ли реальный военный конфликт в регионе из-за напряженности в переговорах по GERD.

"Сейчас трехсторонние переговоры (по плотине - ред.) идут под эгидой Африканского союза, и я думаю, все проблемы будут очень скоро сняты. GERD не является причиной для конфликта. Плотина - это ценный объект для региона. Это источник сотрудничества, а не конфликта", - сказал дипломат.

Кроме того, Аргау отметил, что обращение Египта в Совет Безопасности ООН с просьбой вмешаться в трехсторонние переговоры по плотине было "бессмысленно, бесполезно". "Строительство плотины - это вопрос развития, а не вопрос безопасности, вопрос Эфиопии, региональный вопрос. Он пойдет во благо Африки, во благо Эфиопии. Совет Безопасности не обсуждает такие вопросы. Плотина не несёт угрозы безопасности, поэтому с самого начала обращение в СБ ООН не было поддержано Эфиопией", - пояснил посол Эфиопии.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

Египет, Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине на Ниле. С начала июля диалог идет при посредничестве Африканского союза.