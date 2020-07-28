Алемайеху Аргау: военный конфликт из-за плотины "Возрождение" нереален

Эфиопия приближается к завершению строительства своей плотины на Голубом Ниле – Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) – "Плотины великого возрождения Эфиопии". Гидроэлектростанция призвана стать крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке. Однако Египет и Судан, расположенные ниже по течению Нила, не первый год выражают обеспокоенность в связи с возведением этой ГЭС. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал о ходе переговоров Аддис-Абебы, Каира и Хартума по плотине, об угрозе засухи из-за нее Египту и Судану и возможности военного конфликта в регионе из-за масштабного эфиопского сооружения.

— Что происходит с переговорами по плотине "Возрождение" сейчас? Какие изменения произошли в формате переговоров? Когда будет их следующий раунд?

— Это очень важный вопрос. Как мы знаем, переговоры продолжаются с тех пор, как идет строительство плотины. В июле Эфиопия, Египет и Судан согласились вести переговоры под эгидой Африканского союза . Африканским проблемам — африканское решение. Предметом трехсторонних переговоров являются вопросы заполнения плотины, сотрудничество по этому проекту. Следующий раунд переговоров будет объявлен председателем Африканского союза, президентом ЮАР.

— Где, в каком городе будут проходить переговоры?

— Все переговоры будут проходить в виртуальном формате. Каждый из участников будет находиться в своей стране.

— А когда эпидемиологическая ситуация позволит провести их очно, где будут переговоры – в Африке, в Европе, в США?

— Нет причин выносить эти трехсторонние переговоры за пределы Африки. Они могут пройти в Каире, Аддис-Абебе, Хартуме. Большая часть событий, касающихся плотины, происходят в Аддис-Абебе, поэтому лучше проводить эти встречи в Аддис-Абебе. Тем не менее, исходя из прошлого опыта, мы можем встречаться в столицах трех стран.

— Правильно я понимаю, что посредническая роль США в этих переговорах завершена?

— С самого начала США не были посредником. США выступали в качестве наблюдателя. Сейчас нет никакой необходимости для участия США, поскольку переговоры проходят под эгидой Африканского союза. Как я уже сказал, африканским проблемам — африканское решение.

GERD — африканская, эфиопская плотина. Очень важно решить эту проблему на площадке Африканского союза. Нет необходимости решать ее за пределами Африки.

— Тем не менее как вы можете оценить роль США, ведь ранее переговоры проходили и в Вашингтоне?

— Вы понимаете, если страна выступает в качестве наблюдателя, то нет проблем. Но если какая-либо сторона вступает на сторону переговорщиков, хочет стать участником переговоров, это нехорошо.

В Вашингтоне проект соглашения был подготовлен Минфином США, что было неправильно, поэтому Эфиопия его отвергла, не подписала это соглашение. Я думаю, лучший формат переговоров по плотине – при посредничестве Африканского союза. Участие других игроков нам не нужно.

— Однажды вы говорили, что приветствуете участие технических экспертов из России в строительстве плотины...

— Вы знаете, если будет необходимость. Если нет нужды, то мы не хотим, чтобы вовлекались другие страны. На данный момент помощь технических специалистов не нужна, у нас достаточно экспертов. Мы можем сами обсуждать все вопросы.

— Какова ваша оценка решения Египта обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой вмешаться в трехсторонние переговоры по плотине?

— С самого начало обращение с этим вопросом в Совет Безопасности ООН было бесполезно, бессмысленно. Строительство плотины — это вопрос развития, а не вопрос безопасности, вопрос Эфиопии, региональный вопрос. Он пойдет во благо Африки, во благо Эфиопии. Совет Безопасности не обсуждает такие вопросы. Плотина не несет угрозы безопасности, поэтому с самого начала обращение в СБ ООН не было поддержано Эфиопией.

— Последовала ли какая-то реакции со стороны Совета Безопасности ООН?

— Я думаю, вы могли видеть, что СБ ООН порекомендовал обратиться в Африканский союз.

— Есть мнение экспертов, согласно которому Египет в трехсторонних переговорах по плотине находится под влиянием США, которые недовольны участием Китая в проекте GERD. Как вы можете прокомментировать такой подход?

— Мы сооружаем плотину на средства собственного бюджета. Ни одной копейки со стороны не привлечено. Много международных компаний принимают участие в поставках для строительства плотины. Это компании из Италии, Китая, США, Германии, Франции. Нет никакой особой привилегии для Китая. Мы относимся ко всем этим компаниям одинаково. Это касается всех компаний, вовлеченных в строительство. Я не думаю, что Египет находится в этих переговорах под влиянием США. Нет связи. Эфиопия верит в формат трехсторонних переговоров.

— Как в Эфиопии оценивают перспективы переговоров? Когда возможно окончательное "водное перемирие" или эти переговоры и напряженность будут длиться еще много лет?

— Я не думаю, что на решение вопроса уйдет много времени. Сейчас переговоры идут под эгидой Африканского союза, и я думаю, все проблемы будут очень скоро сняты. GERD не является причиной для конфликта. Плотина — это ценный объект для региона. Это источник сотрудничества, а не конфликта.

— Высказывались экспертные оценки о том, что ситуация с плотиной разрешится, если стороны пойдут на уступки. Эфиопия готова к уступкам?

— Нет, никогда. Эта плотина — сооружение народа Эфиопии и правительства Эфиопии. Нет необходимости идти на уступки. Мы завершим плотину, у нас есть план делиться электричеством с другими африканскими странами.

— Что происходит на плотине сейчас? Насколько известно, первый этап заполнения водохранилища плотины завершен. Сколько времени потребуется для ее 100-процентного заполнения?

— Заполнение плотины является одним из этапов ее возведения. Как я уже говорил, мы продолжаем строительство. Действительно, первый этап завершен. Мы заполним плотину в соответствии с согласованным графиком в сроки от 4 до 7 лет. Есть возможность заполнить плотину в срок даже меньше, чем за 4 года. Во благо нижерасположенных стран Эфиопия может согласиться на срок от 4 до 7 лет.

— А когда начнется производство электроэнергии?

— Выработка электроэнергии начнется, может быть, в предстоящие несколько месяцев. Не могу сказать точное время, потому что идет строительство. Но есть надежда, что электричество пойдет через несколько месяцев. Возможно, в этом году.

— Какова стоимость всего проекта GERD?

— Первоначальный размер инвестиций – 4,3 миллиарда евро. После завершения строительства эта сумма может возрасти. Но вы знаете, ни одной копейки со стороны в плотину не вложено. Мы строим плотину на свой бюджет — правительства и народа Эфиопии.

— Как вы могли бы прокомментировать прогнозы экспертов, заявляющих, что GERD может привести к засухе в Египте и Судане? Говорят также, что в случае какого-либо инцидента на плотине 70 процентов территории Египта может быть вообще смыто. Верны ли подобные предположения?

— Прежде всего скажу, что это все лишь прогнозы. Плотина спроектирована так, что не причиняет существенного вреда Египту и Судану. Некоторые СМИ публикуют недостоверную информацию.

Если они хотят получить правдивую картину, они могут приехать в Эфиопию и увидеть все своими глазами: как мы строим плотину. Девять лет назад мы приглашали международную группу экспертов, а также экспертов из Египта и Судана посмотреть, проанализировать проектную документацию. Египет и Судан знают, что плотина не причинит какого-либо существенного вреда хозяйствам, районам.

— Итак, засуха Египту и Судану из-за плотины не грозит?

— Нет. У нас нет какой-либо возможности причинить засуху. Эфиопия не может принести засуху. Засуха — это явление вне воли Эфиопии, это вне наших возможностей. Если засуха произойдет, то это будет ответственность трех стран – Эфиопии, Судана и Египта, а не только Эфиопии.

— Звучат предположения, что напряженность в переговорах по GERD может стать причиной войны в регионе. Реален ли военный конфликт из-за плотины?