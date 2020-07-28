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Врачи из Татарстана прибыли в Казахстан для обмена опытом
Группа врачей из Татарстана прибыла в Жамбылскую область Казахстана (на юге страны) в рамках сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщила... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жамбылская область
воз
республика татарстан (татарстан)
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, жамбылская область, воз, республика татарстан (татарстан), казахстан, в мире

Врачи из Татарстана прибыли в Казахстан для обмена опытом

11:02 28.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 28 июл - РИА Новости. Группа врачей из Татарстана прибыла в Жамбылскую область Казахстана (на юге страны) в рамках сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщила во вторник пресс-служба администрации казахстанского региона.
"Основная цель визита зарубежных специалистов - оказание медицинской помощи и обмен опытом в лечении COVID-19 и пневмонии", - говорится в сообщении.
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Как отметил руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Марат Жуманкулов, специалисты из Татарстана ознакомятся с протоколами лечения в регионе коронавируса и пневмонии, окажут казахстанским врачам консультационную и методическую помощь.
"Все специалисты, прибывшие к нам, имеют высокую квалификацию и категорию. Они ознакомятся с работой региональной системы здравоохранения, организаций, задействованных сегодня в лечении пациентов с коронавирусом и пневмонией. В программу визита включены посещение данных стационаров, а также объектов поликлинического профиля, центральных районных больниц", - приводятся в пресс-релизе слова Жуманкулова.
По его словам, в России накоплен богатый опыт лечения COVID-19, в связи с чем приезд российских специалистов позволит усовершенствовать работу в этом направлении.
"Это двухсторонний визит. Мы приехали не с целью кого-то чему-то научить, а сравнить опыт наш и ваш в лечении коронавирусной инфекции, модель выхаживания тяжелобольных пациентов, посмотреть, как у вас организованы структуры оказания медицинской помощи, продемонстрировать свои наработки", - цитирует пресс-служба слова анестезиолога-реаниматолога республиканского клинического онкологического диспансера министерства здравоохранения Татарстана Александра Ванюшина,
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1526 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 84 648. Число выздоровевших пациентов превышает 54,4 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса. Кабинет министров Казахстана с 5 июля ввел в стране двухнедельный карантин из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19, позже ограничения были продлены по 2 августа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жамбылская областьВОЗРеспублика Татарстан (Татарстан)КазахстанВ мире
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