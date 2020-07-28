Врачи из Татарстана прибыли в Казахстан для обмена опытом

Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате. Архивное фото

Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 28 июл - РИА Новости. Группа врачей из Татарстана прибыла в Группа врачей из Татарстана прибыла в Жамбылскую область Казахстана (на юге страны) в рамках сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией , сообщила во вторник пресс-служба администрации казахстанского региона.

"Основная цель визита зарубежных специалистов - оказание медицинской помощи и обмен опытом в лечении COVID-19 и пневмонии", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Марат Жуманкулов, специалисты из Татарстана ознакомятся с протоколами лечения в регионе коронавируса и пневмонии, окажут казахстанским врачам консультационную и методическую помощь.

"Все специалисты, прибывшие к нам, имеют высокую квалификацию и категорию. Они ознакомятся с работой региональной системы здравоохранения, организаций, задействованных сегодня в лечении пациентов с коронавирусом и пневмонией. В программу визита включены посещение данных стационаров, а также объектов поликлинического профиля, центральных районных больниц", - приводятся в пресс-релизе слова Жуманкулова.

По его словам, в России накоплен богатый опыт лечения COVID-19, в связи с чем приезд российских специалистов позволит усовершенствовать работу в этом направлении.

"Это двухсторонний визит. Мы приехали не с целью кого-то чему-то научить, а сравнить опыт наш и ваш в лечении коронавирусной инфекции, модель выхаживания тяжелобольных пациентов, посмотреть, как у вас организованы структуры оказания медицинской помощи, продемонстрировать свои наработки", - цитирует пресс-служба слова анестезиолога-реаниматолога республиканского клинического онкологического диспансера министерства здравоохранения Татарстана Александра Ванюшина,

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1526 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 84 648. Число выздоровевших пациентов превышает 54,4 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса. Кабинет министров Казахстана с 5 июля ввел в стране двухнедельный карантин из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19, позже ограничения были продлены по 2 августа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.