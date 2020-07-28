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Онлайн-конференция в преддверии хаджа и Курбан-байрама
29 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии в преддверии хаджа и Курбан-байрама. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
2020-07-28T16:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1575028039.jpg?1595941512
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция в преддверии хаджа и Курбан-байрама

11:00 28.07.2020 (обновлено: 16:05 28.07.2020)
50
29 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии в преддверии хаджа и Курбан-байрама. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
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Участники:
- первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан АББЯСОВ;
- первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам ВАЛИУЛЛИН.

Хадж – паломничество к главным святыням ислама, расположенным в Мекке и Медине, – начинается в этом году 29 июля. Это один из столпов ислама, имеющий большое значение в жизни мусульман, в том числе и в России. Курбан-байрам –праздник жертвоприношения, отмечаемый в этом году 31 июля, одно из двух главных мусульманских торжеств года. Как будут организованы хадж и празднование Курбан-байрама в условиях пандемии коронавируса?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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