Онлайн-конференция в преддверии хаджа и Курбан-байрама

- первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан АББЯСОВ;- первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам ВАЛИУЛЛИН.Хадж – паломничество к главным святыням ислама, расположенным в Мекке и Медине, – начинается в этом году 29 июля. Это один из столпов ислама, имеющий большое значение в жизни мусульман, в том числе и в России. Курбан-байрам –праздник жертвоприношения, отмечаемый в этом году 31 июля, одно из двух главных мусульманских торжеств года. Как будут организованы хадж и празднование Курбан-байрама в условиях пандемии коронавируса?