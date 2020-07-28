Онлайн-конференция в преддверии хаджа и Курбан-байрама

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Участники:
- первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан АББЯСОВ;
- первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам ВАЛИУЛЛИН.
Хадж – паломничество к главным святыням ислама, расположенным в Мекке и Медине, – начинается в этом году 29 июля. Это один из столпов ислама, имеющий большое значение в жизни мусульман, в том числе и в России. Курбан-байрам –праздник жертвоприношения, отмечаемый в этом году 31 июля, одно из двух главных мусульманских торжеств года. Как будут организованы хадж и празднование Курбан-байрама в условиях пандемии коронавируса?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан АББЯСОВ;
- первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам ВАЛИУЛЛИН.
Хадж – паломничество к главным святыням ислама, расположенным в Мекке и Медине, – начинается в этом году 29 июля. Это один из столпов ислама, имеющий большое значение в жизни мусульман, в том числе и в России. Курбан-байрам –праздник жертвоприношения, отмечаемый в этом году 31 июля, одно из двух главных мусульманских торжеств года. Как будут организованы хадж и празднование Курбан-байрама в условиях пандемии коронавируса?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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