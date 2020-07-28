Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем Крещения Руси

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского в поздравлении по случаю Дня Крещения Руси заявил, что утверждение христианских ценностей стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости, они закаливают его в борьбе за территориальную целостность и суверенитет страны.
Двадцать восьмого июля на Украине отмечается День Крещения Руси.
"Равноапостольный князь Владимир Великий 1032 года назад заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей - идеалов добра, справедливости и мира - стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаливают наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении офиса президента в Telegram во вторник.
В офисе президента считают, что принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив традиции политической и правовой культуры. "Благодаря тому импульсу единства, который более тысячи лет назад дал нам князь Владимир Великий, мы построим современную, процветающую, европейскую Украину", - добавили в офисе.
Также с Днем Крещения Руси украинцев поздравил премьер Денис Шмыгаль. "Равноапостольный князь Владимир Великий принес на киевские земли христианство, ставшее основой наших духовных и культурных традиций. Это знаменательное событие задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед. Желаю, чтобы духовная мощь никогда не угасала и наполняла всех нас несокрушимой верой в мирную и непобедимую Украину", - написал Шмыгаль в Telegram.
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