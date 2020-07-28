Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем Крещения Руси

В офисе президента считают, что принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив традиции политической и правовой культуры. "Благодаря тому импульсу единства, который более тысячи лет назад дал нам князь Владимир Великий, мы построим современную, процветающую, европейскую Украину", - добавили в офисе.