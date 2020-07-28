В Свердловской области число излечившихся от коронавируса достигло 15 011

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 19 937 случаев заболевания, из них 209 – за последние сутки.

"Выписаны 509 человек, что является рекордным показателем за весь период пандемии. Общее число выписанных достигло 15 011", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что состояние 148 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. Также 725 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19, общее число летальных случаев достигло 243.