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Распространение нового коронавируса
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В Свердловской области число излечившихся от коронавируса достигло 15 011
Рекордные 509 пациентов выписаны за сутки из больниц Свердловской области после лечения от коронавируса, сообщает во вторник оперативный штаб региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:54
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РИА Новости
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353
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В Свердловской области число излечившихся от коронавируса достигло 15 011

10:54 28.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Рекордные 509 пациентов выписаны за сутки из больниц Свердловской области после лечения от коронавируса, сообщает во вторник оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 19 937 случаев заболевания, из них 209 – за последние сутки.
"Выписаны 509 человек, что является рекордным показателем за весь период пандемии. Общее число выписанных достигло 15 011", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что состояние 148 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. Также 725 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19, общее число летальных случаев достигло 243.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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