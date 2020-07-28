https://ria.ru/20200728/1575027822.html
В Свердловской области число излечившихся от коронавируса достигло 15 011
Рекордные 509 пациентов выписаны за сутки из больниц Свердловской области после лечения от коронавируса, сообщает во вторник оперативный штаб региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:54
2020-07-28T10:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_238:0:2655:1813_1400x0_80_0_0_ad195432dce4f4df87f0de4e252605f2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_648:0:2461:1813_1400x0_80_0_0_7c487cc120d6d8797fc7f7b1e0897619.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, свердловская область, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости.
Рекордные 509 пациентов выписаны за сутки из больниц Свердловской области
после лечения от коронавируса
, сообщает во вторник оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 19 937 случаев заболевания, из них 209 – за последние сутки.
"Выписаны 509 человек, что является рекордным показателем за весь период пандемии. Общее число выписанных достигло 15 011", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что состояние 148 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. Также 725 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19, общее число летальных случаев достигло 243.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.