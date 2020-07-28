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МИД: в Москве следят за характером заявлений США по арктической тематике
Москва внимательно следит за характером и направленностью заявлений США по арктической тематике, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:47
николай корчунов
майк помпео
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арктика
москва
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сша
в мире
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арктика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
николай корчунов, майк помпео, дональд трамп, арктика, москва, вашингтон (город), сша, в мире

МИД: в Москве следят за характером заявлений США по арктической тематике

10:48 28.07.2020 (обновлено: 11:47 28.07.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПосол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
© РИА Новости / Нина Зотина
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москва внимательно следит за характером и направленностью заявлений США по арктической тематике, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
"Мы внимательно отслеживаем характер и направленность официальных заявлений Вашингтона по арктической тематике. В целом, администрация Дональда Трампа продолжает акцентировать особую роль США в северных делах, навязывая собственные подходы. При этом она стремится не допустить усиления влияния в регионе "оппонентов" и рассчитывает при поддержке союзников укрепить свои позиции в вопросе освоения северных ресурсов", - заявил Корчунов.
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При этом, отметил дипломат, Москва выступает за логику прагматизма в арктическом сотрудничестве, в том числе в отношениях с США.
"Мы, в свою очередь, на фоне непрекращающейся антироссийской кампании в США продолжаем вести активную работу по решению проблем Арктики, выступаем за логику прагматизма в арктическом сотрудничестве, в том числе и по двусторонней линии, отмечаем необходимость дальнейшего укрепления коллективных подходов. Мы критически относимся к попыткам секьюритизации региона, которые не должны подменять повестку устойчивого развития региона и укрепления механизмов партнерства и сотрудничества арктических государств", - сказал дипломат.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Данию заявил, что американцы "немного опоздали" на вечеринку в Арктике, но это поправимо и они добьются успеха.
Читайте полный текст интервью с Николаем Корчуновым >>
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 10:26
В МИД ответили на обвинения в адрес России в "милитаризации" Арктики
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Николай КорчуновМайк ПомпеоДональд ТрампАрктикаМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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