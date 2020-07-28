МИД: в Москве следят за характером заявлений США по арктической тематике

В Госдуме прокомментировали заявление США о "российской угрозе" в Арктике

В Госдуме прокомментировали заявление США о "российской угрозе" в Арктике

При этом, отметил дипломат, Москва выступает за логику прагматизма в арктическом сотрудничестве, в том числе в отношениях с США.