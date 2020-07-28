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Южная Корея добилась от США снятия ограничений на ракетное топливо
Южная Корея получила возможность без ограничений самостоятельно создавать ракеты как на жидком, так и на твердом топливе, согласно новой договоренности с США,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:48
южная корея
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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южная корея, сша, в мире

Южная Корея добилась от США снятия ограничений на ракетное топливо

10:48 28.07.2020
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© NASA / Defense Ministry/Yonhap Запуск ракеты Hyunmoo на военых учениях в Южной Корее. 4 сентября 2017
Запуск ракеты Hyunmoo на военых учениях в Южной Корее. 4 сентября 2017
© NASA / Defense Ministry/Yonhap
ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Южная Корея получила возможность без ограничений самостоятельно создавать ракеты как на жидком, так и на твердом топливе, согласно новой договоренности с США, сообщил на брифинге в Сеуле заместитель секретаря южнокорейской президентской администрации по вопросам безопасности Ким Хён Чжон.
Видеозапись брифинга опубликована в соцсетях администрации президента Южной Кореи.
Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи
7 мая, 18:56
СМИ сообщили об испытаниях баллистической ракеты в Южной Корее
"С сегодняшнего дня, 28 июля 2020 года, полностью сняты ограничения на использование твердого топлива для космических запусков", - сказал Ким Хён Чжон. По его словам, все имеющиеся в стране "компании и научные центры, все частные лица с гражданством Республики Корея могут без каких-либо ограничений, свободно разрабатывать и производить любые космические ракеты на жидком, твердом топливе или с гибридным двигателем, и обладать ими".
До сих пор в этой стране действовали ограничения на разработку ракет с твердотопливными двигателями, однако теперь Южная Корея условилась с США о том, что таких ограничений больше не будет.
Южная Корея сможет запускать на околоземную орбиту военные спутники-шпионы, летающие на высоте от 500 до 2 тысяч километров, и следить за территорией всего Корейского полуострова.
Вместе с тем пока сохраняются ограничения на грузоподъемность баллистических ракет с дальностью 800 километров до 500 килограммов. Однако, как отметил Ким Хён Чжон, вопрос ограничений на дальность и грузоподъемность ракет в военных целях в случае необходимости будет урегулирован "в должное время".
Как сообщило агентство Рёнхап, переговоры Южной Кореи и США об ослаблении ограничений относительно характеристик ракет длились девять месяцев.
В Южной Корее уже имеются собственные ракеты, созданные ранее для противодействия ракетно-ядерной программе КНДР. Весной этого года в Сеуле объявили об успешном испытании баллистической ракеты "Хёнму-4" c радиусом действия до 800 километров.
После кровопролитной Корейской войны 1950-1953 годов, завершившейся подписанием лишь соглашения о перемирии, США сохраняют в Южной Корее свои войска и вооружения под предлогом обязательств по защите от северокорейской угрозы.
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
16 июня, 12:16
История конфликта между КНДР и Южной Кореей
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