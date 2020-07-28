В МИД рассказали о регулировании экономической деятельности в Арктике

Также, пояснил Корчунов, "при проведении экономической деятельности в водах под юрисдикцией прибрежных государств вопрос обеспечения защиты окружающей среды, помимо международного права, детально регулируется нормами их законодательства".

"В частности, такими нормами регламентируется процедура проведения оценки потенциального воздействия проектов на окружающую среду. Эта широко распространенная в международной практике процедура позволяет заблаговременно – еще на стадии планирования деятельности – выявить и устранить или минимизировать сопутствующие риски", - отметил он.