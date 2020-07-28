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В МИД рассказали о регулировании экономической деятельности в Арктике
Правовых инструментов регулирования экономической деятельности в Арктике хватает, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:47
николай корчунов
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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николай корчунов, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика

В МИД рассказали о регулировании экономической деятельности в Арктике

10:39 28.07.2020 (обновлено: 11:47 28.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПатрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика" у причала кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи"
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин проекта 23550 Арктика у причала кораблестроительного завода Адмиралтейские верфи
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правовых инструментов регулирования экономической деятельности в Арктике хватает, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
"Исходим из достаточности правовых инструментов регулирования в Заполярье различной деятельности, в том числе экономической. Арктика – часть Мирового океана, и в этом качестве на нее в полной мере распространяются положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В Илулиссатской декларации 2008 года пять приарктических государств (Россия, Дания, Канада, Норвегия и США) зафиксировали, что "в отношении СЛО применяется обширная международно-правовая база". Было подчеркнуто, что разнообразные аспекты деятельности в регионе, в том числе ресурсодобывающей, осуществляются с опорой на положения международного морского права", - сказал дипломат.
Также, пояснил Корчунов, "при проведении экономической деятельности в водах под юрисдикцией прибрежных государств вопрос обеспечения защиты окружающей среды, помимо международного права, детально регулируется нормами их законодательства".
"В частности, такими нормами регламентируется процедура проведения оценки потенциального воздействия проектов на окружающую среду. Эта широко распространенная в международной практике процедура позволяет заблаговременно – еще на стадии планирования деятельности – выявить и устранить или минимизировать сопутствующие риски", - отметил он.
Читайте полный текст интервью с Николаем Корчуновым >>
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Николай КорчуновАрктикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Экономика
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