В МИД рассказали о регулировании экономической деятельности в Арктике

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правовых инструментов регулирования экономической деятельности в Арктике хватает, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
"Исходим из достаточности правовых инструментов регулирования в Заполярье различной деятельности, в том числе экономической. Арктика – часть Мирового океана, и в этом качестве на нее в полной мере распространяются положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В Илулиссатской декларации 2008 года пять приарктических государств (Россия, Дания, Канада, Норвегия и США) зафиксировали, что "в отношении СЛО применяется обширная международно-правовая база". Было подчеркнуто, что разнообразные аспекты деятельности в регионе, в том числе ресурсодобывающей, осуществляются с опорой на положения международного морского права", - сказал дипломат.
Также, пояснил Корчунов, "при проведении экономической деятельности в водах под юрисдикцией прибрежных государств вопрос обеспечения защиты окружающей среды, помимо международного права, детально регулируется нормами их законодательства".
"В частности, такими нормами регламентируется процедура проведения оценки потенциального воздействия проектов на окружающую среду. Эта широко распространенная в международной практике процедура позволяет заблаговременно – еще на стадии планирования деятельности – выявить и устранить или минимизировать сопутствующие риски", - отметил он.