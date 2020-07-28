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Распространение нового коронавируса
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В России умерли 150 человек с коронавирусом за сутки
За сутки в России умерли 150 человек с COVID-19, за все время — 13 504, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:33
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, иркутская область, санкт-петербург

В России умерли 150 человек с коронавирусом за сутки

10:33 28.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За сутки в России умерли 150 человек с COVID-19, за все время — 13 504, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев... За весь период по России умерло 13 504 человека ", - говорится в сообщении.
В частности, 23 человека умерли в Санкт-Петербурге, по 10 — в Иркутской области и Москве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваИркутская областьСанкт-Петербург
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