В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (674), Свердловской области (209) и Ханты-Мансийском автономном округе (187).
Наименьший прирост продемонстрировали Калмыкия и Еврейская автономная область (по два), а также Ненецкий автономный округ (один).
У 30 процентов болезнь протекает без симптомов.
Накануне сообщалось о 5635 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 823 515 заразившихся, из них 13 504 умерли, 612 217 вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 16 миллионов больных COVID-19, как минимум 646 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.