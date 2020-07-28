Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575026103.html
В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом
В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:26
воз
москва
бразилия
испания
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251977_0:85:3341:1964_1400x0_80_0_0_a06a03918019bdd5d42668a7678e60c5.jpg
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
Европейская медицина не справилась и не справляется с коронавирусом. Они это сами признают.
27
Ждём увеличения осенью, после возвращения неугомонных туристов из Вьетнама, Турции, Европы, Китая .......
16
32
москва
бразилия
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251977_0:85:3341:1964_1400x0_80_0_0_a06a03918019bdd5d42668a7678e60c5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251977_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_468e9945f1f28d44d6f2b1719cc0595b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251977_214:442:1764:1992_1400x0_80_0_0_6a562ad776d9e2feb999886bbf812e9a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воз, москва, бразилия, испания, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 28.07.2020 (обновлено: 11:26 28.07.2020)
24854
© РИА Новости / Татьяна МакееваБригада скорой помощи возле приемного отделения госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
Бригада скорой помощи возле приемного отделения госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
© РИА Новости / Татьяна Макеева
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (674), Свердловской области (209) и Ханты-Мансийском автономном округе (187).
Наименьший прирост продемонстрировали Калмыкия и Еврейская автономная область (по два), а также Ненецкий автономный округ (один).
У 30 процентов болезнь протекает без симптомов.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Накануне сообщалось о 5635 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 823 515 заразившихся, из них 13 504 умерли, 612 217 вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 16 миллионов больных COVID-19, как минимум 646 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
3925926945
Обсудить 32
Распространение нового коронавирусаВОЗМоскваБразилияИспанияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Европейская медицина не справилась и не справляется с коронавирусом. Они это сами признают.
28 июля, 10:43
Егор Панкратов
12000411
Ждём увеличения осенью, после возвращения неугомонных туристов из Вьетнама, Турции, Европы, Китая .......
28 июля, 10:38
Егор Панкратов
1010113
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи
В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом
Медики на крыльце красной зоны
В России выявили 5765 новых случаев коронавируса
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Ополченец ДНР
ДНР и ЛНР полностью прекращают боевые действия с 27 июля
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
В Берлине автомобиль въехал в толпу
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Украина встала в неудобную позу
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко переболел COVID-19
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
Владельца ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" объявили в федеральный розыск
Появилось видео с места столкновения трех локомотивов в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
Ольга Соколова
"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Рамзан Кадыров
"Ужасающие сообщения": США и Кадыров
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма вышел из контактной группы по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
Лента новостейМолния