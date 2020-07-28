В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом

Бригада скорой помощи возле приемного отделения госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.

Наименьший прирост продемонстрировали Калмыкия и Еврейская автономная область (по два), а также Ненецкий автономный округ (один).

У 30 процентов болезнь протекает без симптомов.

Накануне сообщалось о 5635 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 823 515 заразившихся, из них 13 504 умерли, 612 217 вылечились.