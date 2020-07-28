https://ria.ru/20200728/1575025353.html
В МИД оценили вероятность гонки вооружений в Арктике
Говорить об опасности гонки вооружений в Арктике не придется, если государства будут следовать принципу ненанесения ущерба безопасности других стран при... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:22
2020-07-28T11:46
николай корчунов
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156173/44/1561734497_0:214:3072:1942_1400x0_80_0_0_87383ad4880fc5fd6581bb01e775413b.jpg
https://ria.ru/20200723/1574822848.html
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156173/44/1561734497_0:214:3072:1942_1400x0_80_0_0_87383ad4880fc5fd6581bb01e775413b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156173/44/1561734497_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_c0828b2942a91b475025c01ac00dcbb8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156173/44/1561734497_546:0:2594:2048_1400x0_80_0_0_fb843a11b8e6729a5e32ba5c4f7cd8c2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай корчунов, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Говорить об опасности гонки вооружений в Арктике
не придется, если государства будут следовать принципу ненанесения ущерба безопасности других стран при обеспечении собственной, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
.
"Полагаем, что в Арктике нет проблем, которые нуждаются в силовом решении. Убеждены, что сохранение мира и стабильности на Крайнем Севере возможно только через конструктивный диалог с нашими соседями, в том числе по вопросам политики безопасности. Исходим из того, что любые возникающие проблемы следует решать политическим путем, за столом переговоров", - сказал он.
Корчунов также подчеркнул, что Москва последовательно придерживается принципа ненанесения ущерба безопасности других стран при обеспечении собственной.
"Призываем другие государства также опираться на этот базовый постулат. В таком случае говорить об опасности гонки вооружений не придется", - отметил он.