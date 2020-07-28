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В МИД оценили вероятность гонки вооружений в Арктике
Говорить об опасности гонки вооружений в Арктике не придется, если государства будут следовать принципу ненанесения ущерба безопасности других стран при... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:46
николай корчунов
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
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353
60
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николай корчунов, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность

В МИД оценили вероятность гонки вооружений в Арктике

10:22 28.07.2020 (обновлено: 11:46 28.07.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПосол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
© РИА Новости / Нина Зотина
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Говорить об опасности гонки вооружений в Арктике не придется, если государства будут следовать принципу ненанесения ущерба безопасности других стран при обеспечении собственной, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
"Полагаем, что в Арктике нет проблем, которые нуждаются в силовом решении. Убеждены, что сохранение мира и стабильности на Крайнем Севере возможно только через конструктивный диалог с нашими соседями, в том числе по вопросам политики безопасности. Исходим из того, что любые возникающие проблемы следует решать политическим путем, за столом переговоров", - сказал он.
Корчунов также подчеркнул, что Москва последовательно придерживается принципа ненанесения ущерба безопасности других стран при обеспечении собственной.
"Призываем другие государства также опираться на этот базовый постулат. В таком случае говорить об опасности гонки вооружений не придется", - отметил он.
Читайте полный текст интервью с Николаем Корчуновым >>
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Николай КорчуновАрктикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Безопасность
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