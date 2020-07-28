МИД: Россия действует в Арктике соразмерно военно-политической обстановке

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия действует в Арктике соразмерно военно-политической обстановке, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Россия действует в Арктике соразмерно военно-политической обстановке, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что наращивание Россией военного присутствия в Арктике "выходит за рамки обороны", Пентагон с союзниками должен ответить на это. В частности, он упомянул создание в РФ нового арктического командования и арктических отрядов, восстановление портов и аэродромов, строительство новой инфраструктуры, планы развертывания системы С-400 на Кольском полуострове.

"Деятельность России по модернизации ВС и проведению мероприятий боевой и оперативной подготовки в Арктике не является избыточной и имеет оборонительный характер. Она соразмерна складывающейся военно-политической обстановке, не создает угроз национальной безопасности арктических государств, не нарушает никаких международно-правовых договоренностей и направлена, в том числе, на обеспечение экологической безопасности, спасательной и научной работы в северных широтах", - сказал дипломат.

Также, подчеркнул Корчунов, "Россия никогда не размещала в Арктике свои воинские контингенты на территории других стран и не предоставляла свою территорию для размещения войск других государств, в том числе внерегиональных".