https://ria.ru/20200728/1575024961.html
МИД: Россия действует в Арктике соразмерно военно-политической обстановке
Россия действует в Арктике соразмерно военно-политической обстановке, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:18
2020-07-28T11:46
россия
николай корчунов
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сша
безопасность
в мире
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай корчунов, с-400 «триумф», сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Россия действует в Арктике соразмерно военно-политической обстановке, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
.
Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи
заявил, что наращивание Россией военного присутствия в Арктике "выходит за рамки обороны", Пентагон с союзниками должен ответить на это. В частности, он упомянул создание в РФ нового арктического командования и арктических отрядов, восстановление портов и аэродромов, строительство новой инфраструктуры, планы развертывания системы С-400
на Кольском полуострове.
"Деятельность России по модернизации ВС и проведению мероприятий боевой и оперативной подготовки в Арктике не является избыточной и имеет оборонительный характер. Она соразмерна складывающейся военно-политической обстановке, не создает угроз национальной безопасности арктических государств, не нарушает никаких международно-правовых договоренностей и направлена, в том числе, на обеспечение экологической безопасности, спасательной и научной работы в северных широтах", - сказал дипломат.
Также, подчеркнул Корчунов, "Россия никогда не размещала в Арктике свои воинские контингенты на территории других стран и не предоставляла свою территорию для размещения войск других государств, в том числе внерегиональных".
"Кроме того, Россия воздерживается от проведения военных учений в Арктическом регионе с неарктическими государствами, поскольку их военная активность в высоких широтах лишь ослабляет региональную безопасность, повышает конфликтность и напряженность", - отметил дипломат.