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МИД: США пока не обращались к России по вопросу продажи ледоколов
США не обращались к России по вопросу лизинга или продажи ледоколов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:46
россия
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РИА Новости
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353
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россия, николай корчунов, дональд трамп, швеция, финляндия, сша, экономика

МИД: США пока не обращались к России по вопросу продажи ледоколов

10:16 28.07.2020 (обновлено: 11:46 28.07.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПосол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
© РИА Новости / Нина Зотина
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США не обращались к России по вопросу лизинга или продажи ледоколов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Для того чтобы "поддерживать национальные интересы" в этих регионах, планируется разработать ледокольный флот, в котором будет не менее трех судов тяжелого класса, а также некоторое количество ледоколов среднего класса.
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"Кроме того, на период строительства собственного флота американским ведомствам поручено изучить возможность аренды ледоколов у стран-партнеров. В экспертных кругах США считают, что к таким государствам относятся, прежде всего, Финляндия, Швеция и Канада. К нам американцы по вопросу лизинга или продажи ледокольного флота пока не обращались", - сказал Корчунов.
Читайте полный текст интервью с Николаем Корчуновым >>
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25 июня, 19:58
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РоссияНиколай КорчуновДональд ТрампШвецияФинляндияСШАЭкономика
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