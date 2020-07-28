https://ria.ru/20200728/1575024765.html
МИД: США пока не обращались к России по вопросу продажи ледоколов
США не обращались к России по вопросу лизинга или продажи ледоколов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:16
2020-07-28T11:46
россия
николай корчунов
дональд трамп
швеция
финляндия
сша
экономика
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https://cdn25.img.ria.ru/images/156173/44/1561734497_0:214:3072:1942_1400x0_80_0_0_87383ad4880fc5fd6581bb01e775413b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574268630.html
https://ria.ru/20200625/1573486460.html
1
россия
швеция
финляндия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156173/44/1561734497_0:214:3072:1942_1400x0_80_0_0_87383ad4880fc5fd6581bb01e775413b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай корчунов, дональд трамп, швеция, финляндия, сша, экономика