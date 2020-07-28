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Религия и мировоззрение
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Патриарх в День крещения Руси совершит литургию в храме Христа Спасителя
Русская православная церковь во вторник отмечает день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси. Патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:12
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Патриарх в День крещения Руси совершит литургию в храме Христа Спасителя

10:11 28.07.2020 (обновлено: 10:12 28.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 11-й годовщины своей интронизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 11-й годовщины своей интронизации
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Русская православная церковь во вторник отмечает день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит праздничную Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
"Сердцевиной религиозной жизни является Божественная литургия, и в День крещения Руси, когда Православная церковь отмечает память равноапостольного князя Владимира, во всех храмах состоятся богослужения, и святейший патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, которое начнется в 10 утра", - сказал журналистам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, после богослужения патриарх обратится к собравшимся в храме и к тем, кто будет наблюдать за телетрансляцией, с праздничной проповедью.
"Я думаю, это станет одним из центральных элементов празднования Дня крещения Руси в существующей обстановке, когда, к сожалению, возможности проведения массовых мероприятий практически не существует", - отметил представитель РПЦ.
Обычно в этот день патриарх совершал крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там - торжественный молебен святому, однако в этом году угроза коронавируса приостановила эту церковную традицию. Вместе с тем, заметил Кипшидзе, в тех регионах, где позволяет санитарно-эпидемиологическая ситуация, многие прихожане по-прежнему пройдут праздничным крестным ходом вокруг своих храмов.
"Я думаю, что значение этого праздника сложно переоценить. И неважно, есть ли у нас возможность проведения крестных ходов и молебных шествий, каждый из нас был и является - я имею в виду, были наши предки и мы являемся - преемниками князя Владимира, которые призваны совершать выбор в пользу христианства, в пользу Христа в каждый день нашей жизни", - добавил замглавы синодального отдела.
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
27 июля, 18:20Религия и мировоззрение
РПЦ: упоминание о Боге в конституции подтверждает выбор крестителя Руси
В День крещения Руси во всех храмах Русской церкви, по благословению патриарха Кирилла, также будет совершен праздничный колокольный звон. Колокола будут звонить в полдень по местному времени.
По словам представителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата диакона Федора Шульги, обычно центром торжеств на День крещения Руси становился Киев, куда приезжали предстоятели и представители поместных православных церквей, однако в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации масштаб празднования и на Украине будет очень сжат.
"Не будет настолько представительного присутствия на мероприятиях, поскольку карантинные меры до сих пор на Украине актуальны, они достаточно строгие, поэтому все будет проходить в таком, более домашнем формате", - сказал Шульга.
Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий ранее из-за угрозы коронавируса решил отменить проведение традиционного большого крестного хода по случаю годовщины крещения Киевской Руси, который был запланирован в Киеве на 27-28 июля.
Двадцать восьмого июля православные верующие отмечают день Крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.
По оценке профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислава Петрушко, выбор князя Владимира, сделанный им в пользу восточного, византийского христианства, "в дальнейшем сформировал и русскую цивилизацию, русскую культуру, и, безусловно, на протяжении тысячи лет и российская государственность формировалась именно как православная по своей матрице, поэтому, конечно, этот выбор был эпохальный".
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияВладимир Краснов (пранкер Вован)Вахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПравославный Свято-Тихоновский гуманитарный университетВладимирКиевУкраинаОбщество
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