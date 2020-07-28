Патриарх в День крещения Руси совершит литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 11-й годовщины своей интронизации

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Русская православная церковь во вторник отмечает день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит праздничную Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

"Сердцевиной религиозной жизни является Божественная литургия, и в День крещения Руси, когда Православная церковь отмечает память равноапостольного князя Владимира, во всех храмах состоятся богослужения, и святейший патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, которое начнется в 10 утра", - сказал журналистам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, после богослужения патриарх обратится к собравшимся в храме и к тем, кто будет наблюдать за телетрансляцией, с праздничной проповедью.

"Я думаю, это станет одним из центральных элементов празднования Дня крещения Руси в существующей обстановке, когда, к сожалению, возможности проведения массовых мероприятий практически не существует", - отметил представитель РПЦ.

Обычно в этот день патриарх совершал крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там - торжественный молебен святому, однако в этом году угроза коронавируса приостановила эту церковную традицию. Вместе с тем, заметил Кипшидзе, в тех регионах, где позволяет санитарно-эпидемиологическая ситуация, многие прихожане по-прежнему пройдут праздничным крестным ходом вокруг своих храмов.

"Я думаю, что значение этого праздника сложно переоценить. И неважно, есть ли у нас возможность проведения крестных ходов и молебных шествий, каждый из нас был и является - я имею в виду, были наши предки и мы являемся - преемниками князя Владимира, которые призваны совершать выбор в пользу христианства, в пользу Христа в каждый день нашей жизни", - добавил замглавы синодального отдела.

В День крещения Руси во всех храмах Русской церкви, по благословению патриарха Кирилла, также будет совершен праздничный колокольный звон. Колокола будут звонить в полдень по местному времени.

По словам представителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата диакона Федора Шульги, обычно центром торжеств на День крещения Руси становился Киев, куда приезжали предстоятели и представители поместных православных церквей, однако в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации масштаб празднования и на Украине будет очень сжат.

"Не будет настолько представительного присутствия на мероприятиях, поскольку карантинные меры до сих пор на Украине актуальны, они достаточно строгие, поэтому все будет проходить в таком, более домашнем формате", - сказал Шульга.

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий ранее из-за угрозы коронавируса решил отменить проведение традиционного большого крестного хода по случаю годовщины крещения Киевской Руси, который был запланирован в Киеве на 27-28 июля.

Двадцать восьмого июля православные верующие отмечают день Крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.