Кубань становится круглогодичным курортом, сообщили власти региона

КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Кубань становится круглогодичным курортом, где 40% турпотока приходится на "не сезон", сообщила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубань становится круглогодичным курортом, где 40% турпотока приходится на "не сезон", сообщила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет. Она отметила, что регион рассчитывает за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон. Пополнить пляжный отдых на черноморских курортах Кубани министр рекомендовала посещением горных районов Западного Кавказа, частных виноделен и ферм, а также этнографических поселений.

"Фактически мы уже сегодня можем говорить о Краснодарском крае как о круглогодичном курорте. Судите сами, в прошлом году мы приняли более 17 миллионов туристов, из них в летние месяцы край посетили около 10. То есть, около 7 миллионов пришлось на весну, зиму и осень. Это около 40% турпотока – очень неплохой показатель", - сказала министр.

По ее словам, в этом году поток туристов "не в сезон" может еще увеличиться.