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Кубань становится круглогодичным курортом, сообщили власти региона
Кубань становится круглогодичным курортом, где 40% турпотока приходится на "не сезон", сообщила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:58
2020-07-28T10:57
туризм
туризм
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краснодарский край
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, краснодарский край
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости.
Кубань становится круглогодичным курортом, где 40% турпотока приходится на "не сезон", сообщила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
Светлана Балаева.
Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет. Она отметила, что регион рассчитывает за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон. Пополнить пляжный отдых на черноморских курортах Кубани министр рекомендовала посещением горных районов Западного Кавказа, частных виноделен и ферм, а также этнографических поселений.
"Фактически мы уже сегодня можем говорить о Краснодарском крае как о круглогодичном курорте. Судите сами, в прошлом году мы приняли более 17 миллионов туристов, из них в летние месяцы край посетили около 10. То есть, около 7 миллионов пришлось на весну, зиму и осень. Это около 40% турпотока – очень неплохой показатель", - сказала министр.
По ее словам, в этом году поток туристов "не в сезон" может еще увеличиться.
"Мы прогнозируем, что при сохранении благоприятной эпидемиологической ситуации во второй половине года мы примем гостей не меньше, чем в прошлом году", - заявила Балаева в интервью РИА Новости.