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В минкурортов Кубани оценили господдержку курортной сферы
Господдержка помогла десяткам предприятий курортной сферы Краснодарского края выжить в период падения спроса в условиях пандемии, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:15
новости - туризм
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, краснодарский край, экономика

В минкурортов Кубани оценили господдержку курортной сферы

09:48 28.07.2020 (обновлено: 10:15 28.07.2020)
93
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПитьевая галерея санатория Горячий Ключ
Питьевая галерея санатория Горячий Ключ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Питьевая галерея санатория Горячий Ключ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Господдержка помогла десяткам предприятий курортной сферы Краснодарского края выжить в период падения спроса в условиях пандемии, сообщила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
Министр рассказала, что для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии, в регионе предусмотрены несколько видов антикризисных займов, которые могут быть направлены на пополнение оборотных средств, выплаты заработной платы сотрудникам или оплаты коммунальных услуг, а также платежей по договору аренды недвижимости.
Министр курортов Кубани Светлана Балаева
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"Курортная и туристическая отрасль получила 34% от общего портфеля, выданных по антикризисным программам Фонда микрофинансирования малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Общая сумма поддержки составила 36,4 миллиона рублей. Средняя сумма займа – 1,2 миллиона", - сказала Балаева.
"Государственная поддержка уже помогла десяткам предприятий сохранить коллективы и инфраструктуру в период падения спроса в условиях пандемии. В нынешней ситуации очень важно перезапускать экономические и инвестиционные процессы. Уже сегодня мы видим, что спрос на курорты Краснодарского края после карантина восстанавливается. Это значит, что мы быстро вернем наши позиции на рынке и возьмем курс на дальнейшее развитие отрасли. Этому способствуют и дешевые кредиты, которые сегодня государство предлагает предпринимателям для пополнения своих оборотных средств, а также для инвестиций в развитие бизнеса. Эти меры позволили в значительной степени поддержать предприятия санаторно-курортной отрасли в период пандемии", - добавила она.
Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет. Она также отметила, что регион рассчитывает за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон.
Читайте полный текст интервью со Светланой Балаевой >>
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