В минкурортов Кубани оценили господдержку курортной сферы

КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Господдержка помогла десяткам предприятий курортной сферы Господдержка помогла десяткам предприятий курортной сферы Краснодарского края выжить в период падения спроса в условиях пандемии, сообщила в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.

Министр рассказала, что для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии, в регионе предусмотрены несколько видов антикризисных займов, которые могут быть направлены на пополнение оборотных средств, выплаты заработной платы сотрудникам или оплаты коммунальных услуг, а также платежей по договору аренды недвижимости.

"Курортная и туристическая отрасль получила 34% от общего портфеля, выданных по антикризисным программам Фонда микрофинансирования малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Общая сумма поддержки составила 36,4 миллиона рублей. Средняя сумма займа – 1,2 миллиона", - сказала Балаева.

"Государственная поддержка уже помогла десяткам предприятий сохранить коллективы и инфраструктуру в период падения спроса в условиях пандемии. В нынешней ситуации очень важно перезапускать экономические и инвестиционные процессы. Уже сегодня мы видим, что спрос на курорты Краснодарского края после карантина восстанавливается. Это значит, что мы быстро вернем наши позиции на рынке и возьмем курс на дальнейшее развитие отрасли. Этому способствуют и дешевые кредиты, которые сегодня государство предлагает предпринимателям для пополнения своих оборотных средств, а также для инвестиций в развитие бизнеса. Эти меры позволили в значительной степени поддержать предприятия санаторно-курортной отрасли в период пандемии", - добавила она.